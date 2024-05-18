賴清德就職前夕　台學者：解放軍對台軍事施壓出現三大新態樣

隨著5月20日台灣新舊任總統交接日將屆，解放軍對台軍事施壓方式趨向多元化，台軍事學者分析，解放軍對台軍事施壓動作明顯增加，總結出現「軍機刻意朝台灣陸地接近」、「台灣周邊常態性部署軍艦數量增加」與「機艦聯合戰備警巡常態化及實戰化」等三種新態樣。



台媒《自由時報》報道，專注兩岸軍事與戰略分析的國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，近期解放軍機動態有刻意向台灣北、南部與東部陸地接近的趨勢，儼然成為對台軍事施壓的新模式。距台灣本島最近的一次是4月15日，1架艦載直升機距台東僅27浬（50公里）。在台灣東南部領海基線離本島較遠的情況下，該架解放軍直升機可能已飛入台灣鄰接區空域。

揭仲再舉解放軍4月20日實施的「機艦聯合戰備警巡」為例，指解放軍派軍機朝台灣北部與南部陸地進逼，形同鉗形攻勢，並分別推進至距基隆41浬及距鵝鑾鼻57浬的位置，威嚇意味濃厚。

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

在軍艦部署數量方面，揭仲表示自2022年8月「圍台軍演」後，解放軍開始常態性地在台灣周邊部署4艘軍艦；但今年3月1日至5月16日，解放軍在台灣周邊常態性部署的軍艦數量明顯增加。以今年3月為例，解放軍於台灣周邊部署的軍艦數量從未低於5艘，且有24天在6艘以上，有3天更多達10艘；4月共軍部署4艘軍艦的天數也僅有3天，有23天在6艘以上，最多時有9艘；5月1日至5月16日，解放軍部署4艘軍艦的天數僅1天，有9天在6艘以上，最多時為8艘。

揭仲認為，這是否代表解放軍日後在台灣周邊常態性部署軍艦的數量會增加，還有待觀察。

此外，揭仲也提出警示，北京另一個取代大規模軍事演習的行動，是在台灣周邊頻繁舉行「機艦聯合戰備警巡」；從3月1日到5月16日，解放軍共實施9次，幾乎是每個月3到4次，已經「常態化」。演練內容除對台灣南北陸地發動鉗形攻勢，也包括登陸艦與掃雷艦演練、夜航與空中加油訓練等，不排除是將武力攻台計劃中的若干部分抽出，讓參戰之單位結合戰時位置進行演練，實戰意味濃厚。

揭仲強調，從賴清德1月勝選迄今，北京並未在台灣周邊實施大規模的針對性軍事演習；推測是在去年11月三藩山習拜會中，雙方達成以「華府約束台灣」，換取「北京不大幅升高台海軍事緊張」之「默契」。

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至於近日解放軍在台灣周邊的新活動模式，極可能是北京試圖在不違背與華府間「默契」的情況下，向即將上任的賴清德政府施壓，防止賴清德政府低估若紅線遭衝撞時，北京兌現威脅的決心。

揭仲認為，北京對賴清德就職演說的評價，可能是評估最好也不過是「未完成的答卷」之情況下，解放軍近期對台軍事施壓的新態樣，且在就職後很可能還會持續。若賴清德就職演說還是被北京認知為衝撞紅線，則北京不排除會以華府勸阻無效為由，恢復舉行大規模的針對性軍事演習；除嚇阻賴清德政府繼續衝撞北京紅線，也要施壓華府加大對賴政府的管控力道，甚至迫使華府針對與台灣的軍事交流，做出對北京更有利的新承諾。