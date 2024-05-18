蔡英文卸任前受外媒專訪：北京要認清戰爭有嚴重代價

台灣將於5月20日組成新政府，蔡英文卸任前夕接受英媒專訪時表示，世界局勢如今已非常不同，許多跡象顯示一旦有相關方考慮發動侵略，各地民主政體（Democracies）有能力團結起來、形成有意義的嚇阻。蔡英文強調，在審慎應對的前提下，台灣海峽維持和平的可能性依然很高。



2024年1月13日，賴清德勝選後，特別感謝蔡英文這八年的執政。（梁鵬威攝）

台媒《中央社》報道，蔡英文近日在官邸接受英媒專訪。媒體提問蔡英文是否認為在中國國家主席習近平領導下，中國對台灣的威脅升高，以及蔡英文和民主世界是否有理由對習近平的野心感到憂懼？

對此，蔡英文回應稱，習近平或許對台灣有自己的計劃，但她不認為相關計劃已完全確定。無論是世界或中國的局勢都在變化，特別是在2022年俄烏戰爭爆發後，世界局勢已經非常不同。

在有關兩岸軍力不對等，以及台灣國防預算支出方面，蔡英文表示，台灣軍事能力提升不僅是因為台灣本身加強投資，也是因為有國際友人、特別是美國協助。蔡英文主張，台灣的策略重點是盡可能提高對方侵略和奪取台灣的成本，「為達此目標，台灣持續強化自身軍事能力，並與區域內友人合作、形成集體嚇阻」。

蔡英文強調，台灣當然不能排除任何軍事衝突和侵略的可能性，但區域內各方的集體努力，事實上已對中國大陸形成壓力。

隨後，蔡英文向北京喊話，指拿下台灣勢必得付出重大代價，呼籲中國領導層必須仔細衡量，是否已準備好付出代價。尤其中國大陸面臨的壓力不僅是在軍事，還有經濟層面，戰爭將對中國造成經濟後果，讓中國的經濟發展倒退數年、甚至數十年。「因此，中國領導人必須思考到底是拿下台灣、或是持續發展經濟和社會重要？」

另就美台關係發展面向，蔡英文在受訪席間，肯定了美國「戰略模糊」依然存在，且認為美國政府往往十分謹慎處理向公眾傳達的訊息。

2024年4月1日，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）先後與蔡英文和賴清德會談。（台灣總統府提供）

最後，針對兩岸現狀定義，蔡英文重申，多數台灣民眾希望維持台海現狀，並且認為所有台灣人都同意，包括台灣自主自決，有自己的政治體系和治理系統，有自己的憲法和法律，也有自己的軍隊。

蔡英文指出，台灣有構成國家的所有要件，只不過沒有足夠的外交承認。中國大陸當然會說台灣是中國一部分；至於台灣現階段代表什麼，應由台灣人民詮釋，最重要的依然是台灣自主自決，是民主政體，享有自由民主和進步價值，且十分自豪。