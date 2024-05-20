伊朗總統罹難｜4年前台軍黑鷹直升機新北撞山　參謀總長等8人亡

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人19日乘直升機到訪伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）後在回程途中出事，直升機在一個山頂墜毀，全機人員死亡，引發全球關注。



無獨有偶，在2020年初，台軍一架UH-60M黑鷹直升機在新北市烏來山區撞山墜毀，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。參謀總長是台軍軍令系統最高指揮官，是台軍軍職最高職務。這是歷年台軍高級將領搭乘專機發生事故之中，殉職者軍職最高的紀錄。



台軍黑鷹直升機墜毀，造成時任參謀總長沈一鳴等8名將士殉職（點圖放大）：

+ 1

回顧當年報道，台軍UH-60M黑鷹直升機2020年1月2日上午在新北市烏來山區墜毀，當時機上共13人。

在這次事故中，機上13人只有5人獲救。台軍共喪生三名將軍，包括參謀總長沈一鳴上將、情次室助次洪鴻鈞少將及政戰局副局長于親文少將。

台灣當局其後表示，經完成判讀失事飛機的黑盒，初判直升機動力系統沒問題，直升機是直接撞山。

台灣軍方找到失事飛機的黑盒。（資料圖片）

台空軍司令部在同年2月公布初步事實報告，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受到移動雲層影響，致使直升機飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。

網上流傳相信是伊朗總統萊希所乘直升機墜毀現場的照片：