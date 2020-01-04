【黑鷹墜落】台運安會：直升機是直接撞山，機械因素80%可排除

台灣空軍一架黑鷹直升機日前在新北與宜蘭交接的山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。 台灣國家運輸安全調查委員會（運安會）今天（4日）完成失事黑鷹直升機黑盒子資料解讀。運安會主委楊宏智表示，失事飛機的黑盒子已完成判讀，初判直升機動力系統沒問題，直升機是直接撞山，事故發生前的30秒是關鍵。 據悉，失事黑鷹的黑盒子今天下午從國家運輸安全調查委員會送東台灣空軍司令部。而台灣空軍司令部官員表示，調查還需與現場殘骸、維修紀錄等眾多資料交叉比對，完整調查結果須花很長時間。

台灣軍方3日上午找到黑盒子，之後將其送往運安會釐清肇因。

運安會方面透露，目前機械維修超限以及設備異常晶片卡將交回原廠解讀，只要有辦法解讀，就可以100%知道到底發生什麼事。

台灣運安會4日完成失事黑鷹直升機黑盒子（圖）資料解讀。（台灣國防部）

運安會還表示，目前雖然能80%排除機械的因素，但還是有20%的機率；天氣部分從黑盒子的內容來看，看不出有亂流的跡象，也可以80%到90%排除下沉氣流的機率。至於有沒有可能是人為因素，運安會方面說，這部分還需進一步分析。

黑盒子資料今天下午從國家運輸安全調查委員會送東台灣空軍司令部飛安組進行後續調查，並將成立事故的專案委員會，邀相關學者專家進行研討。

對於何時公布黑盒子的資訊及釐清事故，台灣空軍官員指出，黑盒子雖然是調查飛安事故中重要的資訊來源，但不是調查報告的結果，依法不會向大眾揭露其中的資訊；之後還要與現場殘骸的調查資料、失事飛機過往的維修紀錄、飛行員的體檢狀況、戰管航管的通聯、飛航軌跡以及當時的天候因素，有上千、上萬筆資料要進行交叉比對，比對出來的結果才是調查結果，這需要花很長的時間。

（中央社、中國時報）