賴清德帶來危險信號　520演講形同「台獨宣言」

賴清德的520就職演講可以被視為他的「台獨宣言」。整篇演講充斥着「兩國論」和陣營對抗思維，充分暴露他的「台獨工作者」本色。

分析台灣民主化以來所有領導人的就職演講不難發現，賴清德的演講最為激進，在謀求實現台獨的路徑規劃上也最清晰。

李登輝在發表就職演講時，中國認同還是台灣主流意識，不管李登輝當時心裏怎麼想的，對未來怎麼謀劃的，至少在當時演講中，還聲稱台灣和大陸都是中國領土不可分割的組成部分，兩岸中國人是血肉同胞，兩岸應該共謀和平，實現國家統一和民族復興。

陳水扁的就職演講，明確承諾「四不一沒有」，「四不」是指：不宣佈「獨立」、不更改「國號」、不推動「兩國論入憲」、不推動改變現狀的「統獨公投」；「一沒有」是指沒有廢除「國統綱領」與「國統會」的問題。這些都是在「一國」框架的論述，不管他這個一國是中華民國還是中華人民共和國，最起碼沒有超脱一國框架。

蔡英文就職演講就兩岸關係的核心訴求是「維持現狀」，提出以中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，而且對九二共識進行了不點名回應，就差喊出了「九二共識」四個字。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴。（中央社LIVE影音截圖）

蔡英文當時承諾要成為一個「和平的積極溝通者」，和「相關的各方建立常態、緊密的溝通機制，隨時交換意見，防止誤判，建立互信，有效解決爭議。並且表示將謹守和平原則、利益共享原則，來處理相關的爭議。」

其中尤為重要的是，蔡英文的演講當時用了整整兩段文字來講述如何與「九二共識」的相關內容，表示將努力維持兩岸之間對話與溝通的現有機制。「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。1992年之後，20多年來雙方交流、協商所累積形成的現狀與成果，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展；新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。」

為把這個原則講得更清楚，蔡英文還進一步總結說「我所講的既有政治基礎，包含幾個關鍵元素，第一，1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。」

不管蔡英文後來說了什麼，做了什麼，兩岸關係後來又惡化演變成什麼樣子，從上述文字可以看出，最起碼在當時，她是這樣表述的。

而類似的表述，在賴清德的演說中毫無體現。

相反，賴清德在演講中不僅處處以對抗的基調闡述其兩岸主張，將台海目前的緊張局面完全歸責於中國大陸，要求中國大陸「停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。」還明確提出了兩岸分屬兩國「互不隸屬」的主張。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（中央社LIVE影音截圖）

為實現他的台獨主張，賴清德還提出了三條途徑：一是發展軍事，「強化國防力量」與大陸進行軍事對抗，就是中國大陸說的「以武謀獨」。一個是「構建經濟安全」，通過融入美國領導的西方經濟體系，把經濟作為手段，實現其台獨主張，這是「以經謀獨」。三是「推動價值觀外交」，跟台灣認同的國家「肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量」「靠實力達到和平的目標」——他的所謂和平目標，其實就是台獨目標，這是「倚外謀獨」。

在提出這三條謀獨途徑後，賴清德又在演講結尾明確提出「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，並表示要「一條心，大步走向世界」，讓台灣成為一個「偉大國家」。如此明確的主張和公開宣示，難道還不是他的「台獨宣言」嗎？

所以，賴清德演講後，中國大陸國台辦發言人在當天嚴厲回應表示：「當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。」這個定性非常準確！

這是一個危險的信號，兩岸關係在賴清德任期會是什麼樣子，已經不用再預測了。