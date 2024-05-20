賴清德稱「台灣是國名」　馬英九辦公室批三重「違憲」

台灣今（20）日組成新政府，賴清德發表就職演說，言及「兩岸互不隸屬」、「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是台灣一樣響亮的名稱」，馬英九基金會執行長蕭旭岑抨擊，賴清德直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提《兩岸人民關係條例》，這是赤裸裸的挑釁，更違反《中華民國憲法》，等於是往台獨方向靠攏，憂心兩岸將陷入前所未有的危險境地。



2024年5月20日，賴清德宣誓就職。（台灣總統府提供）

蕭旭岑列舉賴清德就職演說違反《中華民國憲法》的地方包括：首先，根據現行憲政，「兩岸同屬一中，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家」，賴清德稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，視同違憲。

其次，蕭旭岑強調台灣的「國名」是「中華民國」，賴清德則稱「台灣也是國家名稱」，依舊違憲。再者，過去歷任台灣總統，對於對岸皆是以「大陸地區」稱呼，從未承認「中華人民共和國」；蕭旭岑表示，賴清德如果把中國大陸視為一個國家，將是違憲。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴（左起）現身台府前向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

此外，針對賴清德就職演講內容，蕭旭岑質疑，美國是否事先知情並支持？否則美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不會公開發新聞稿祝賀賴清德就職，「這在過去並不常見」。但是倘若美國事先知情並支持，兩岸情勢將會陷入極端危險的境地。