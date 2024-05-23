解放軍演回應賴清德就職　陸委會：希望北京深切體會台灣的善意

解放軍東部戰區23日宣布「聯合利劍-2024A」演習，明示對台獨分裂勢力謀獨行徑有力懲戒。台總統府回應稱，「遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為」，台陸委會則呼籲北京當局理性克制，軍事威脅無助兩岸和平；同時，陸委會認為大陸方面一再從賴清德講話恣意分析，「以訓詁學的方式解讀賴清德講話，沒有必要」。



針對解放軍宣布在台海及金馬周邊展開聯合演訓，台陸委會副主委兼發言人梁文傑23日在賴清德就職後首場例行記者會上，傳達強烈抗議與不滿，要求北京應停止不理性的軍事挑釁作為。

台陸委會發言人梁文傑表示，賴清德就職演說言及「中華民國憲政體制」，內涵即包括了《中華民國憲法》、憲法增修條文，以及《兩岸人民關係條例》，與蔡英文政府主張沒有不同。（陳鄭為/攝）

梁文傑表示，台海和平穩定是全球關切議題，根據陸委會所作近期民調，有逾九成台灣民眾不認同解放軍機艦繼續在台灣周邊活動，「北京當局應充分認知威嚇無法爭取台灣人心，只會造成兩岸對立升高及區域情事動盪」，呼籲北京應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。

梁文傑強調，賴清德就職演說中提及將依據「中華民國憲政體制」施政、主理兩岸關係，其中涵義即包括《中華民國憲法》、憲法增修條文，以及《兩岸人民關係條例》，梁文傑稱，「看不出來在這些文字上做文章的意義是什麼？」

梁文傑認為，大陸方面不必要以訓詁學方式分析賴清德就職講話。（陳鄭為/攝）

針對賴清德新政府的兩岸政策路線被視為不具善意，梁文傑表示，「每一個總統使用的語言不太相同，但是新政府堅持維持兩岸現狀目標不變，推動兩岸持續交流的方向，捍衛台灣自由民主體制決心也是不變，希望大家能夠深切體會（善意）」。

梁文傑指出，從賴清德發表就職演說迄今，看到大陸方面一再從賴清德講話中，尋求詮釋、恣意分析，諸如提到台灣字詞幾次等等，「訓詁學的方式解讀賴清德講話，我們覺得不必要」。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

最後，針對賴清德就職演說期望兩岸能先開啟觀光和學位生赴台就學交流，梁文傑表示，儘管大陸方面就開放團客赴台觀光提出一些不合理主張、要求與前提，例如設定限制福建省人民赴台觀光，「雖然不符台灣官方期待，但台方都會列入考慮，並積極面對這些問題」。

另在大陸學位生赴台就學問題，梁文傑傳達台灣教育部設有大陸招生委員會，已透過既有招生機制，向對岸表達是否開啟陸生來台，唯陸方目前沒有回覆。