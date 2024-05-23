圍台軍演劍指三方　反映未來北京對台作戰樣式

解放軍東部戰區23日宣布進行「聯合利劍-2024A」演習，為期兩天，範圍包括：台灣海峽，台灣本島北部、南部、東部，以及金門、馬祖、烏丘嶼、東引島周邊。今次演習具有三個突出的特點：啟動迅速、覆蓋範圍廣泛、時間短暫，一方面顯示北京對台的軍事策略和政治意圖，也藉此回應賴清德在就職演說中傳達「兩國論」言論與台獨立場，向賴清德政府、台灣社會和國際潛在干預者傳達強硬信息。



解放軍東部戰區新聞發言人李熹23日7時許宣布，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。李熹稱，「這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

三大特點反映解放軍未來對台軍事行動作戰樣式

綜觀今次圍台軍演重點為演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，其體現了啟動迅速、覆蓋範圍廣泛，以及軍演時間短暫等三項特點。

首先，「聯合利劍-2024A」演習迅速啟動，整備時間短暫，顯示現解放軍在應急反應和作戰部署方面的效能。這意味解放軍已建立起一個高度集中和統一的指揮體系，能夠在接到指令後迅速作出反應。這樣的體系允許在短時間內動員大量部隊和資源，並迅速展開大規模軍事行動。同時，也代表解放軍平時各項訓練和戰備已達到非常高的標準，部隊隨時處於待命狀態。演習的迅速啟動結合對外軍事與政治意圖的傳遞，無疑對台灣及區域潛在對手釋放明確信號，即中國已經做好隨時應對突發事件和緊急情況的準備。

其次，今次演習涵蓋了台灣周邊全域，並進行環島演習，覆蓋範圍廣泛，表明解放軍具備對台灣進行全面封鎖的能力。這意味著在未來的軍事行動中，北京可以有效封鎖台灣的海空通道，切斷台灣與外界的聯繫，達到孤立台灣的目的。

在全面封鎖的同時，環島演習意味著解放軍得從不同方向對台灣進行打擊，一方面提升自身實戰化訓練，也增加了台灣防禦的困難。

最後，東部戰區明示今次演習為期兩天，時間段有限且短暫，一則可以減少來自國際社會的反應壓力，避免長時間演習引發外交風波，二則這樣的演習時間，有助模擬解放軍未來在實戰中快速解決戰鬥的場景，提高部隊在短時間內達到戰鬥目標的能力，同步強迫提高訓練強度。

整體而言，「聯合利劍-2024A」演習結合啟動迅速、覆蓋範圍廣泛、時間短暫等三項特點，反映北京對其軍事力量和戰鬥能力的高度自信，也顯示了官方在台灣問題上的堅定態度。儘管各界對於武統台灣時間點莫衷一是，尚未到來，但透過今次演習的各項特點已經展示北京未來對台可能的軍事行動中的一些作戰樣式。

2023年4月7日，東部戰區舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為演練前夜參演火箭軍某部在進行轉載導彈訓練。（新華社）

示警賴清德政府、台灣與國際社會

毫無疑問，東部戰區迅速展開這次大規模演習，顯然是對賴清德就職演說言論的一種強硬回應。賴清德在20日的就職演說中，重申了台灣的主權立場，強調台灣的民主價值和國際支持，並對兩岸關係發表如「兩岸互不隸屬」具體看法，直接觸發官方定調其暴露「台獨工作者」本性，喝斥「台獨死路一條」。

事實上，自賴清德發表強硬就職演說後，即引來各界預期解放軍升高對台軍事壓力的示警，咸信北京必然出動演習以強調對台主權不容挑戰、不允許任何分裂行為的立場。

5月20日，賴清德宣誓就職並發表就職演說，席間言及「兩岸互不隸屬」，招致各界評價為「兩國論」再版。（台灣總統府提供）

北京無疑透過軍演行動對台灣新政府、台灣社會與國際發出明顯警告，前者旨在威懾賴清德政府勿要進一步推動「台獨」或其他挑釁行為，迫使賴清德在兩岸問題上採取更為謹慎和妥協的態度；後者則向台灣及國際干預者表明，任何挑戰中國主權的行為都將招致強烈的反應，進一步強化了其在台海問題上的政策底線。

圍台演習或將成為未來常態

總的來說，「聯合利劍2024A」演習的迅速啟動、廣泛覆蓋和短暫時間三個特點，充分體現了解放軍在台海問題上的戰略意圖和軍事能力。這次演習不僅展示了中國在應對台海緊張局勢中的高效能，也傳達出北京在解決台灣問題上的堅定決心。

2022年8月，為回應時任美眾議院議長佩洛西訪台，解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

此外，演習也直接回應了賴清德在就職演說中的言論，向台灣傳遞出強硬信息。這次演習的各項安排顯示，解放軍已為未來可能的軍事行動做好了充分準備，並具備隨時行動的能力。這對台灣及其支持者，尤其是美國，都是一個強烈的警示，表明中國在捍衛其主權和領土完整問題上，絕不會妥協。

是以，今次演習可謂北京對台灣政策的具體體現，也是對解放軍戰鬥力和戰備狀態的一次重要展示。未來，隨著中國軍事力量的不斷增強和戰略部署的日益完善，類似的演習或將成為常態，進一步增加台海地區的軍事壓力和不確定性。