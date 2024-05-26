遊台注意｜從香港赴台灣　旅客打包飛機餐「燒臘雙拼」遭重罰5萬

台灣政府強力防堵非洲豬瘟，未經申報攜帶豬肉入境可遭重罰。近日一名印尼籍旅客從香港搭機赴台灣，竟把飛機上的飛機餐「燒臘雙拼」打包帶下機，被機場的檢疫犬聞香發現，當場開罰20萬元新台幣（折合5萬1千元港幣）。但因該旅客無法當場繳納，直接被當局遣返回國，下次入境得先繳清罰款才可放行。



近日一名印尼籍旅客從香港搭機赴台灣，竟把飛機上的飛機餐「燒臘雙拼」打包帶下機，當場開罰20萬元新台幣（折合5萬1千元港幣）。（台灣防檢署提供）

台灣當局表示，一名印尼籍旅客於4月30日自香港搭機入境，被檢疫犬攔查到手提行李攜帶含有豬肉和雞肉的餐盒，據調查是該名旅客將飛機上的餐點打包帶下機。

台灣當局稱，飛機或郵輪上的餐點也算境外產品，因此受檢疫規定限制，含有禽畜肉類和生鮮蔬果等的飛機和郵輪餐點，都不准攜帶入境，一旦查獲就會依法開罰，提醒旅客吃不完的飛機餐切勿打包，以免被罰。

台灣當局稱，因應今年在中國大陸旅客違規攜入豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，為避免非洲豬瘟疫情延燒，已針對旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。

台灣當局又提醒，若攜帶豬肉製品入境，第一次開罰20萬元新台幣（折合5萬1千元港幣），第二次違規開罰100萬元新台幣（折合25萬5千元港幣）。