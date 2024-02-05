台夫婦帶女兒來香港迪士尼玩　機場買2條飯卷返台遭罰5萬全家崩潰

台灣政府強力防堵非洲豬瘟，未經申報攜帶豬肉入境可遭重罰。台灣一對夫婦去年暑假期間帶2個女兒到香港迪士尼樂園遊玩3天，回台時在香港機場一家韓式餐廳購買2份長條型飯卷，豈知飯卷內含有不易察覺的小片豬肉火腿，入境台灣時當場遭罰20萬元新台幣（折合5萬1千元港幣），全家人崩潰不已。該對夫婦向官方上訴遭駁回，但准許分期繳納罰款。



台灣一對夫婦去年暑假期間帶2個女兒到香港迪士尼樂園遊玩3天，回台時在香港機場購買飯卷，豈知飯卷內含有不易察覺的小片豬肉火腿，入境台灣時當場遭罰20萬元新台幣。（資料圖片/歐陽德浩攝）

台媒報道指，新北市一名年近60歲的楊姓婦人向台灣法務部行政署新北分署呈交的訴願書指，就讀中學的小女兒因有恐慌症傾向，為了紓解壓力，在2023年7月暑假期間，夫妻倆不惜花重本帶2個女兒到香港迪士尼樂園玩3天。

去年7月16日下午，一行人在香港機場候機準備回台時，小女兒突喊肚餓，楊婦便在機場一家韓式餐廳購買2份長條型飯卷，其中一份給小女兒裹腹，另一份要帶回台灣給辛苦的女婿享用。

楊婦向台灣當局說明案情，並辦理分期繳納罰金。（台灣法務部行政署新北分署）

楊婦稱，她身為退休老師相當守法，也知道台灣政府強力防堵非洲豬瘟，因此當時有詳細查看飯卷成分，只見有新鮮海苔及疏菜就放心購買。怎料入境台灣時仍被防疫犬聞到肉味，才得知飯卷內含有不易察覺的淡紅色小肉片。原本出外旅遊是為了紓壓，反而讓小女兒更焦慮，也使全家人崩潰不已。

楊婦的上訴被駁回，但願意辦理分期繳納，每月繳納1萬元新台幣（折合2500元港幣）；新北分署也考量楊婦已退休，收入不豐，同意依其所提條件辦理分期繳納。

數年前曾有一名香港籍旅客因攜帶臘腸與鴨肉入境台灣，被罰新台幣20萬元。（網絡圖片）

台灣法務部行政署新北分署呼籲，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及台灣經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，呼籲民眾自海外入境應注意所攜帶食物是否屬應申報檢疫之產品，以免遭受裁罰。

根據台灣防疫局資料，旅客違反規定攜帶豬肉產品入境台灣，第1次違規者將被裁罰20萬元新台幣（折合5萬1千元港幣），第2次則開罰100萬元（折合25萬5千元港幣）。