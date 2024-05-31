呼應賴清德上任　美駐日公使谷立言將任美國在台協會（AIT）處長

蔡英文卸任，賴清德上崗，台灣的「太上皇」，美國在台協會（AIT）也要換人。據美國方面5月29日公布的消息，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於今年夏天離任，將由美國駐日公使、前AIT副處長谷立言（Raymond Greene）接任。



依據1979年通過的《台灣關係法》，美國在台協會代表美國，負責推展與台灣人民的商務、文化及其他非官方關係。但實際上，AIT就是大使館性質，而且在台灣很多政治事務上扮演了「太上皇」角色。不光台灣各黨政治人物不敢得罪，連台灣領導人都經常被叫去訓話。

馬英九在他的回憶錄中就透露，他卸任前決定登南沙太平島之前，就被AIT當面警告，搞得他非常生氣，在書中說寧可美國不開心，也要決意登島。

而馬英九的繼任者蔡英文，在藍白兩黨的激將下，根本連登島的勇氣都沒有。

2024年4月1日，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）先蔡英文。（台灣總統府提供）

谷立言為美國國務院外交官出身，現職官銜為公使銜參贊，自2021年7月17日起擔任美國駐日本大使館副館長，並曾擔任臨時代理大使至2022年1月22日；其外交生涯28年至今，與印太有關。包括先前在美國在台協會擔任副處長一職。

谷立言也曾擔任美國國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在此期間出任亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

在外派資歷中，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事，和中國大陸也算是有過一些工作關係。

在此之前，谷立言曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長，以及駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官。

台外交部长吴钊燮（右）颁赠“睦谊外交奖章”予美国在台协会台北办事处（AIT/T）副处长谷立言（Raymond Greene）（左）。 （台湾外交部提供）

根據台媒蒐集的消息，谷立言曾獲日本表揚促進美日同盟有功者之加藤良三獎以及台灣頒發的睦誼外交獎章。突顯台日與美國關係的本質。

谷立言加入美國國務院前，在華盛頓的彼得森國際經濟研究所擔任研究員，並曾參與日本交流及教學計劃在橫濱交流了一年，據稱精通日文與中文。選擇谷立言擔任美國在台協會（AIT）處長，顯然有想要他發揮在日經歷，強化美國與台日關係的用意。

而透過孫曉雅、谷立言兩位AIT處長的任命，我們也可以看出美國在任命高級外交官時的某些內在邏輯。

當蔡英文任台灣領導人時，美國任命了孫曉雅為在台協會處長，以女性對女性的視角，方便雙方隨時無障礙交流。

2021年11月18日，F-16V（Block20）型機接裝典禮在台灣嘉義空軍基地舉行，蔡英文（左）致詞表示，此次美國洛馬公司給予協助，讓升級順利完成，是台美關係再進展及堅定承諾。圖右為美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（台總統府供圖）

當賴清德上任後，因為賴清德和日本關係非常親密，可以說是個「精日」，美國就換了一位與日本淵源殊深的外交官出任在台協會處長，以便和賴清德政府無障礙交流。

很多人認為美國人行事粗枝大葉，一股子牛仔氣，其外交官任命更是經常淪為競選制酬傭，但其實在存在這一面的同時，也有其科學細膩、值得研究的一面。