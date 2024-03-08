台男自稱AIT隨扈及特工呃｢反送中女孩｣結婚　實際無業兼騙錢被捕

台灣一名李姓男子自稱是美國在台協會（AIT）特勤隨扈與情報部門特工，偽造各種證件、工作照甚至假槍，主動接近有「反送中女孩」之稱的前民進黨黨工張女。二人去年結婚，但張女漸漸發現李男身分全屬假冒，並因到處騙錢而被多人追債，甚至連朋友也騙。雖然李男在社交平台道歉，但張女堅持提告。日前，李男被警方緝拿歸案，其住所還被搜出玩具槍跟子彈。



2019年，張女隻身一人赴香港參加反修例示威，並在社交平台記錄吸引逾40萬網民追蹤關注，她在港被暱稱為「來自台灣的IG女孩」，在台則被稱為「反送中女孩」。

2022年，台南發生殺警案後，張女寫了幾篇探討警消福利的文章並傳到網上，引起迴響。這時，李男私訊她說「謝謝妳，剩下來就是我們這些活下來的學弟的事了！」好奇之下，張女問對方在哪工作，李則透露自己是駐台外館的軍人，同梯的好友在阿富汗戰死，故對軍警的遭遇感同身受。

李男謊稱，自己在美國出生，初中才回台，因持有美籍而在19歲時加入美軍，並在也門執勤時殺人而留下心理創傷。李男又稱，2019年6月張女到香港記錄示威時，他正好被美國政府派到香港，負責觀察，因此早就見過張女。他又常以「夜間值勤」為由在網上找她聊天，並在2022年10月與她見面，當時張女擔任「白晝之夜」的舞者，而李男謊稱自己擔任AIT官員隨扈，也在現場，想相約見面喝一杯。

見面當天，李男在外套下穿着防彈背心出現，腰、腳踝位置都放了槍。張女未有懷疑，後來二人墮入愛河，張女還懷孕（後流產），因此與李男在去年12月登記結婚。婚後，李男繼續維持着自己的「工作」，每天都會發布「工作日誌」，內容包括總統蔡英文的近距離照片，或是自己穿軍裝的模樣，連父母都騙過，甚至傳給張女一張自己中彈的照片。而張女認為，她不該多過問那些曾帶給丈夫心理創傷的事件。

張女流產後，李男貼出與「同事」開會的照片，聲稱大家為體諒他的心情，在會報中提到有兒童傷亡時都刻意讓他避席。（ETtoday）

不過，張女漸漸發現不妥，某日，她偶然聽朋友講起，才得知如果是真的彈孔，旁邊應該有油漬，但李男照片中的衣服卻只有燒焦痕跡，很可能是用煙燙出來的。

後來，她終於揭發這個每天跟着自己出門「上班」、有時甚至要穿軍服去「開會」的男人，其實只是一名無業遊民，並利用假冒AIT官員身分騙他人辦簽證、換匯，然後收了錢就消失。這些受害者往往會找張女求助，故令後者愈來愈懷疑。不過，當時正值大選期間，她也無暇多想。

由於張女長期參與社會運動並曾擔任民進黨黨工，李男因而結交了不少綠營人士。而張女發現，李男會利用這些人脈關係去取得別人的信任，對外聲稱自己跟民進黨人或是警消人員很熟，哪怕僅僅是因為她的關係而見過一面，實際上根本沒有交情。

目前，李男已被移送檢方，複訊後2萬元新台幣（約4900港元）交保。