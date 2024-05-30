台灣赴大陸禁團令維持　行政院：6月1日前已規劃者仍可出團

台灣交通部觀光署今年宣布禁止組團赴中國大陸旅遊，原定6月後暫停出團。周四（30日），行政院長卓榮泰表示，考量到仍有一定數量的旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團仍可繼續執行。與此同時，行政院表示，今年台灣赴陸旅遊團客將達13萬人次，但對岸來台觀光團客仍是零，盼陸方讓台灣觀光業者感受善意。



交通部觀光署今年依發展觀光條例禁組團赴陸旅遊，原定今年6月後暫停出團。周三（29日），業界代表與交通部長李孟諺會面後曾稱，赴陸旅遊的禁團令將不會解除，但6月約有1000多個旅遊團、約2萬人可以照常出團。

周四，交通部觀光署在行政院會報告「拓展觀光亮點 帶動兆元產業」，卓榮泰院會中聽取報告後指出，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可以從重啟對等的觀光旅遊跨出第一步，期盼大陸方面也能展現相對的善意與努力，共同為兩岸和平與交流做出貢獻。他又指，原先宣布出團至5月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年6月1日前規劃的旅行團將可以繼續執行，未來會視執行狀況滾動檢討，讓政策符合全民與觀光業最大利益。

今年大陸旅客赴台仍是零，行政院表示希望北京讓台灣觀光業者感受到善意。（資料圖片）

另一方面，陸委會副主委李麗珍表示，觀光旅遊推動需要兩岸累積善意，今年3月至5月，台灣組團赴陸團客達11萬人次，6月後預計還有2萬人次的團客，但今年截至目前，大陸旅客來台仍是零，期盼對岸能展現相對善意與努力，追求兩岸和平共榮。行政院發言人陳世凱補充，政府希望大陸不要禁止團客來台，讓台灣觀光業者感受到善意。

李麗珍進一步稱，在中共軍演以及打壓台灣參與世界衛生大會（WHA）情況下，台灣對組團赴陸仍務實釋出善意，目前陸方雖然預計開放福建陸客來台團體旅遊，但期盼陸客來台團體旅遊不該有條件或是區域限制，兩岸才能健康推動觀光旅遊。