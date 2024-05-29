台灣藝人—從娛樂表演者到政治表態者

賴清德20日發表完就職演說後，引發兩岸關係新一輪緊張，北京官方和官媒對台獨的強烈抨擊。不僅出於言辭、伴隨軍演壓力，更延燒至台灣娛樂圈。央視微博於22日發文，稱「中國終將實現完全統一」，引發一波台灣藝人的政治表態風潮。包括侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜、楊丞琳等藝人都轉發了相關文章。知名樂團五月天和歌手蔡依林更是在演唱會上喊出「我們中國人」、「我們中國南昌最熱情」以示表態。這一系列事件不僅激起了兩岸輿論的波瀾，也使得兩岸關係再次陷入複雜的交錯之中。



台灣藝人政治表態史：2000-2010年代

自2000年台灣首度政黨輪替，民進黨籍陳水扁執政以降，台灣藝人在兩岸政治表態上的言辭和行動，便經常引發兩岸官方和民間的強烈反應。囿於2000年代，當時的社群網絡平台環境與網絡傳播方式與今有著巨大差異，台灣藝人除非直接涉足政治場域活動，否則大多能「保持距離，以策安全」。

期間，比較顯著且讓人留有印象的事件，「事主」都是張惠妹。2000年5月20日，張惠妹受邀在陳水扁就職典禮上演唱「中華民國國歌」，傳引起北京不滿，其音樂事業發展於官方層面短暫受阻，對張惠妹及其團隊造成挫敗，為此國台辦還召開記者會澄清張惠妹並不是台獨份子，張惠妹也接受央視採訪，表達此事件為公司安排的工作，澄清自己自始至終從未宣揚任何政治理念，認為自己無資格亦不能對複雜的兩岸問題進行評論，才化解這場誤會。

台灣歌手張惠妹2000年於陳水扁首任就職典禮上領唱「國歌」，結果遭內地封殺2年，台媒據報損失達新台幣5億元，此後台灣藝人碰到政治都得格外小心。（TVBS）

時至2004年，張惠妹又因在台灣大選前夕演唱了台灣民謠《美麗島》，這舉被視為對民進黨的支持。雖然她並未公開宣稱支持任何特定政黨，但仍引發廣泛關注，並使她在中國大陸的演出活動受到限制。

進入2010年代後，隨著中國經濟崛起和娛樂產業發展日趨成熟且規模，越來越多的台灣藝人前往內地發展，兩岸民間對台灣藝人的政治敏感也顯著提高。

期間，最具指標性的案例，莫過於周子瑜事件。2016年，16歲的台灣女藝人周子瑜因為在韓國節目中持「中華民國國旗」，被內地網民批評為「台獨」。她隨後便在經紀公司的安排下，拍攝影片公開道歉，並表示支持「一個中國」政策。這一事件引發台灣社會的強烈反彈，同時影片發布恰逢台灣大選前夕，也為當時民調已顯著領先的蔡英文進一步推升不少票源。

此外，包含台灣第一名模林志玲曾在公開場合表示「希望兩岸和平共處」，也曾引起兩岸媒體和網民的廣泛討論，她的言論被一些台灣人抨擊過於中庸，但在內地則被視為親善姿態。台灣導演戴立忍2016年因被指支持台獨，其作品《沒有別的愛》遭內地片方撤換事件，也推助許多台灣藝人選擇沉默或低調處理難解的兩岸政治議題，以避免類似爭議「引火上身」。

賴清德就職演說後的風波

爾今，賴清德發表內涵「兩國論調」的就職演說後，激起北京方面強烈回應，除了3日後即刻展開圍台軍演外，包含央視、《人民日報》等官媒也相繼發表帖文，強調「台灣不是國家且永遠不會成為國家」。在這背景下，據不完全統計，截至5月26日，已至少有78位台灣藝人在內地社交平台上轉發相關帖文，直接或間接表達對北京的政治支持。

楊丞琳在微博上寫下「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」，引來許多大陸網友讚賞。（微博）

諸如侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜等知名台灣藝人皆轉發央視「反台獨」帖文，表示「台灣必將回歸祖國懷抱」，支持「一個中國」政策。其中，激起台灣民間較強烈反應的，當屬近年屢次在兩岸矛盾中現聲的楊丞琳，其轉發央視帖文，表示「台獨死路一條」；王心凌也在內地網民的點名壓力下，轉發《人民日報》帖文，寫下「我是中華民族一份子」。

然而，回顧過去一周台灣藝人表忠潮的「王炸」，莫過台灣樂團五月天和歌手蔡依林不約而同，在近期的演唱會上進行相應的政治表態，五月天一句「我們中國人」，以及蔡依林笑嗔「我們中國南昌最熱情」的話語，直接掀起台灣輿論嘩然。

話題「阿信 我們中國人」登上微博熱搜，引發網民評論：

既抨擊又同情？矛盾的何止藝人

毫不意外，為數不少的台灣民眾對五月天和蔡依林的表態表示強烈不滿和批評。他們認為，藝人為了經濟利益向北京表忠，背叛了台灣的主權和民眾的信任。這些批評者認為，藝人應該堅持自己的立場，不應在政治壓力下妥協。同時，抨擊者擔心，這種表態會助長中國大陸對台灣的政治壓迫，削弱台灣的國際地位和自主性。

整理台灣網上抨擊論者的說法，多認為藝人作為公共人物，有責任堅持自己的政治立場，尤其是在台灣面臨政治壓力的時候，藝人的表態應該反映台灣的民主價值和主權意識；而對那些公開支持一中立場的台灣藝人，抨擊論論者除了表露失望，也認為他們為了個人利益而背叛台灣。

王心凌微博轉發《人民日報》的「國土不能分，民族不可散」文章。（王心凌微博）

與此同時，也有相當多的台灣民眾對五月天和蔡依林的政治表態表示同情。他們認為，藝人面臨著來自中國大陸的巨大壓力和市場需求，不得不在某些政治議題上表態以維持事業發展。這些同情者指出，藝人作為公共人物，需要在經濟利益和個人信念之間尋求平衡，藝人不得不考慮其在大陸市場的影響力，他們的表態並不代表真正的政治立場，而是現實考量的結果。

⯆⯆⯆蔡依林在南昌開唱時說出「我們中國南昌最熱情」，讓內地網友嗨翻⯆⯆⯆

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藝人表態：更讓台灣人有體感的政治壓力

回顧過去20幾年，隨兩岸經濟與市場格局出現顯著變化，同時台灣幾度政黨輪替，台灣藝人的政治表態難題，主要面臨的已不再只有來自台灣本地輿論的壓力，隨著中國大陸對台灣政治態度的強硬化，台灣藝人的表態引發的爭議更為複雜。與早期相比，如今的台灣社會對藝人表態的反應更加敏感且情感強烈，自然也與兩岸政治環境的變遷密切相關。

從對兩岸關係短期效應來看，大批次台灣藝人對北京政治表忠的行動，可能會加劇兩岸之間的緊張局勢，進一步激化台灣內部的政治對立——當眾多台灣藝人公開支持「一個中國」政策時，這一行為被台灣部分民眾視為背叛，可能引發更廣泛的社會動盪和不滿，同時這些表態也或使得台灣內部統獨兩派間的對立更加明顯。支持獨立的群體可能會對這些藝人進行更激烈的抵制，而支持統一的群體則可能加大對這些藝人的支持，導致社會氛圍更加分裂。

面對大陸網民步步進迫，許光漢如此應對：（按圖了解）

至於中長期的未來，則不能排除北京加強對台灣藝人的審查和控制，配合民氣可用，促使更多的台灣藝人選擇表態支持「一個中國」政策，也讓台灣民眾透過藝人的公開表態，直接體感更大的政治壓力。這一點從台灣輿論過去幾天，民間回應藝人政治表態的熱度遠高於環台軍演即可略知一二。

綜合來看，台灣藝人對北京政治表忠的現象，無論在過去還是現在，觀察短期還是長期，都對兩岸關係產生了深遠的影響。這種影響不僅體現在兩岸政治互動和社會輿論上，也深刻影響到兩岸文化交流的未來。

同時，隨著政治表態「需求」的增加，穿梭兩岸的台灣藝人角色也在時間向度上發生轉變：從娛樂表演者到政治表態者。預見兩岸關係走向或將更複雜多變，台灣藝人的政治表態只是一個縮影，不僅反映了兩岸政治局勢的變遷，也揭示了兩岸之間更深層次的政治、經濟和文化矛盾猶待解決。