黃仁勳宴請供應鏈高管菜單曝光　總身價1.6萬億　人均消費僅百元

英偉達（NVIDIA）CEO黃仁勳過去一年來頻頻訪台，今次為出席PC行業盛會台北電腦展，一年內第五度登台，並於6月2日晚間於台灣大學發表演講。然而，向來親民的黃仁勳在訪台期間，於5月30日宴請一眾台系供應鏈廠商高管，據報食客總身價粗估超過了港幣1.6萬億元，但飲食消費卻相當平民，人均消費約100港元。這幫AI供應鏈大老餐敘吃了什麼，於焉成為熱門話題。



5月30日，黃仁勳訪台期間，宴請一眾台系供應鏈廠商高管。（快科技）

綜合《快科技》與台媒整理報道，黃仁勳此次設宴的地方位於台北一家名為「磚窯古早味懷舊餐廳」的懷舊中餐廳，在當地非常有名，一共擺了七桌。參加本次聚會的包括：華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、鴻海董事長劉揚偉、緯創總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、廣達董事長林百里、雲達（廣達旗下伺服器代工廠）總經理楊麒令、英業達董事長葉力誠和總經理蔡枝安、台達電董事長鄭平、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福和CEO謝明凱、中華電信董事長郭水義等。席間，黃仁勳心情大好，與眾人推杯換盞、把酒言歡，還多次自拍合影。

媒體評價，台系PC、伺服器代工廠的重要領導人幾乎都到齊了。

據報道，黃仁勳點的菜品包括：豆酥鱈魚620元（新台幣，下同）、蝦仁炒蛋320元、老皮嫩肉280元、芋頭米粉湯880元、筍絲控肉360元、蚵仔酥300元、豆酥圓白菜新台幣300元、麻辣臭豆腐260元、白斬雞580元、蛤蜊絲瓜280元等。每桌還有玉泉紹興酒一瓶200元、各式飲料、米飯。

結帳統計，再加上10%的服務費，每桌費用約新台幣4650元，折合港幣1125元出頭，按照每桌10-12人計算，人均約100港元。而這幫行業大佬的總身價，粗略估算超過了1.6萬億港元。

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由於美國對華祭出晶片法案制裁，英偉達對華輸出晶片業務首當其衝，輔以黃仁勳在台一席「台灣是重要國家」的說法，都讓黃仁勳今次訪台行程受到內地輿論關注。在黃仁勳宴請台灣一幫供應鏈科技大老的新聞傳出後，內地網民驚訝的莫過其「平民聚餐」水準，謔稱「7桌加起來的錢還不夠買一張英偉達顯卡」，大多發出「有料的人講求實在」的讚賞，稱「內地恐怕隨便一個公司聚餐一桌都不只一千元吧」。