黃仁勳演說稱AI工業革命來臨　台灣是世界支柱

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）登場，美國人工智能（AI） 晶片生產龍頭Nvidia的行政總裁黃仁勳，昨日（6月2日）發表演講打頭陣，探討AI時代如何推動全球新產業革命，吸引大批國際媒體及名人商賈到場。 他在演講中多次提及台灣，強調「台灣是AI的起點」，並提及40家台廠供應鏈，稱台灣是「無名英雄、世界支柱」，感謝台灣協助Nvidia在AI創新打造一個成功和繁榮的產業。



黃仁勳宣布與台灣9家大廠打造Blackwell架構的系統，藉此幫助企業建立AI工廠和資料中心，推動下一波生成式AI發展。他並介紹與鴻海在AI機械人工廠的合作成果，也展示對方協助Nvidia生產的伺服器GB200 NVL72成品。 此外，於2025年推出新一代Blackwell Ultra AI晶片。而下一代AI平台Rubin正在開發中，將於2026年發布，該平台將採用HBM4記憶晶片。



黃仁勳表示，AI工業革命已經展開，新的運算時代來臨。Nvidia正與其他國家及企業合作，加速運算技術，並建立新型AI工廠。他提到，Nvidia的CUDA軟體平台已實現良性循環，意即「運算基礎不斷增長，成本卻不斷下降」，是推動更多的需求以及偉大事物的開端。

他強調，台灣是Nvidia的重要合作夥伴，也是該公司技術領域拓展的起始點。他並點出多家台灣企業大廠，像是台積電、台達電、緯創、和碩及鴻海，稱這些企業對Nvidia的技術發展具重要地位。

他舉鴻海為例，從現場播出影片可見，鴻海使用NVIDIA Omniverse平台在其全球各地的工廠建立虛擬模型來打造機械人，並提到鴻海對Nvidia的AI超級電腦的助力。

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台大體育館發表主題演講，並展示最新的GB200 NVL72伺服器。（網路直播截圖）

汽車自駕及機械人將是AI兩大市場

黃仁勳指出，台灣過去打造很多個人電腦，現在也生產很多AI伺服器，但未來會打造許多可以行走移動的電腦，認為將是AI的下一波浪潮，其中一個大市場是汽車自駕。他透露，平治（Benz）運用Nvidia自駕車系統的車款將於明年量產，而2026年Jaguar Land Rover 原廠（JLR）也將採用。

黃仁勳預期，AI機械人時代將會來臨，未來實可以接收指令並做複雜任務。Nvidia並大膽預測，未來任何可移動的東西都具自主性。黃仁勳強調，NVIDIA Isaac在提高工廠和倉庫效率方面的作用，比亞迪電子、西門子、泰瑞達機器人和Intrinsic等全球領先企業都採用了Nvidia的AI模型。

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台大體育館發表主題演講，以「AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命」為題。（Reuters）

Earth-2氣候平台技術顯著進展

他又宣布，「Earth-2 氣候數位孿生雲端平台」今年有顯著的進展， 強調是人類史上最有野心的計畫之一，且將與氣象署合作，希望能藉此提供地球每一個角落的氣候預報，以減少氣候災難。

據指出，Earth-2在 NVIDIA DGX Cloud™上的新雲端API，以AI模擬當前真實世界，以加速提供對全球大氣、地區雲層覆蓋到颱風和不穩定氣流等互動式、高解析度的分析。