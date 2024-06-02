黃仁勳稱台灣為｢重要國家｣　大陸網民喊抵制：把Nvidia顯示卡丟掉

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日訪台時，以英文稱台灣為「國家」（country），相關片段被大陸網民在微博上轉發，激起熱烈討論。



有大陸網民呼籲趕緊把家中電腦的英偉達顯示卡扔進垃圾堆，有人更稱黃仁勳是「中華兒女共同敵人」。



日前黃仁勳在一個夜市接受採訪，談及了台灣在科技產業的重要性，黃仁勳用英文說：「台灣是全球最重要的國家之一，台灣位在電子產業的中心，電腦產業的發展也是因為台灣，所以台灣是非常非常重要的國家。」（Taiwan is one of the most important countries in the world. It is at the center of the electronics industry. The computer industry is built because of Taiwan, so it's a very, very important country.）

相關片段被大陸網民轉發在微博上，激起熱烈討論。有網民呼籲抵制英偉達，「希望祖國行動起來，制裁英偉達顯卡，嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」、「該公司總裁發表如此離譜的言論，應該讓該公司所有產品，以及使用了該公司產品的設備，還有該公司的人員，全都無法踏進中國」。

但也有網民無奈稱，「堅決抵制英偉達，不過，不抵制人家好像也不肯賣」、「顯示卡短期內無可替代，而且頂配版本也不給大陸用，抵制不了」。

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日訪台。（聯合報）

微博網民熱議：

「能屈能伸，有什麼好恥辱的，我們就是這塊不行，我先忍你，讓你蹦噠多一會，以後慢慢還。這點肚量沒有，怎麼終結美國霸氣。」

「怎麼封殺啊，還得求著多來幾塊顯卡。」

「這個嘛，暫時惹不起，就當沒聽到。」

「建議抵制，把你們電腦裡顯卡都拔了寄給我幫你們砸掉。」

「發表這樣的話太可惡了吧。」

「還抵制？求著別人別人都不一定賣給你。」

