黃仁勳稱台灣為｢重要國家｣　大陸網民喊抵制：把Nvidia顯示卡丟掉

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達(Nvidia,又譯輝達)行政總裁黃仁勳近日訪台時,以英文稱台灣為「國家」(country),相關片段被大陸網民在微博上轉發,激起熱烈討論。



有大陸網民呼籲趕緊把家中電腦的英偉達顯示卡扔進垃圾堆,有人更稱黃仁勳是「中華兒女共同敵人」。



日前黃仁勳在一個夜市接受採訪,談及了台灣在科技產業的重要性,黃仁勳用英文說:「台灣是全球最重要的國家之一,台灣位在電子產業的中心,電腦產業的發展也是因為台灣,所以台灣是非常非常重要的國家。」(Taiwan is one of the most important countries in the world. It is at the center of the electronics industry. The computer industry is built because of Taiwan, so it's a very, very important country.)

相關片段被大陸網民轉發在微博上,激起熱烈討論。有網民呼籲抵制英偉達,「希望祖國行動起來,制裁英偉達顯卡,嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」、「該公司總裁發表如此離譜的言論,應該讓該公司所有產品,以及使用了該公司產品的設備,還有該公司的人員,全都無法踏進中國」。

但也有網民無奈稱,「堅決抵制英偉達,不過,不抵制人家好像也不肯賣」、「顯示卡短期內無可替代,而且頂配版本也不給大陸用,抵制不了」。

微博網民熱議:

「能屈能伸,有什麼好恥辱的,我們就是這塊不行,我先忍你,讓你蹦噠多一會,以後慢慢還。這點肚量沒有,怎麼終結美國霸氣。」

「怎麼封殺啊,還得求著多來幾塊顯卡。」

「這個嘛,暫時惹不起,就當沒聽到。」

「建議抵制,把你們電腦裡顯卡都拔了寄給我幫你們砸掉。」

「發表這樣的話太可惡了吧。」

「還抵制?求著別人別人都不一定賣給你。」