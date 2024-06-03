陳零九捲染毒案　派對同行者持大麻被捕　起因竟為樓下賭場被查

台灣藝人陳零九早前捲入代言JPEX的風波，近日再惹是非。陳零九最近前往一間私人招待所參加聚會，但因現場其中一人持有大麻煙遭警方逮捕，波及到他登上新聞版面。



台媒報道，台北市警方日前接獲檢舉，得知在東區SOGO旁商辦大樓有德州撲克賭場非法盈利，日前持搜索票持行查緝，當場查獲陳姓負責人及賭客等51人。

由於陳男在同棟頂樓另設私人招待所，警方同步搜索，發現有12人在包廂內飲酒歡唱，其中陳零九也在場。警方逐一搜身，發現一名34歲鄭姓男子持有大麻電子煙，被依毒品罪送辦，陳零九等其他人未查獲不法。

據了解，該商辦大樓就是過去陳零九代言的加密貨幣交易所JPEX在台灣設立的「亞洲區塊鏈大樓」，JPEX去年爆發吸金爭議後撤離，整棟大樓空轉，陳男每月花260萬元新台幣承租使用，四樓設為賭場、十一樓和十二樓則是供VIP的私人招待所。

陳零九透過所屬公司回應稱，當天是去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情。

發文批評警員洩露消息

陳零九後來發文表示，當天他受邀參加一位十年友人的生日聚會，他沒喝酒也沒唱歌，只想快點回家。未料突然有警察持搜索票進來，在其中一人身上搜出大麻電子煙後，便帶走對方。

陳零九又澄清，他並不認識持毒者，「我對大麻沒意見，但在這裏就是違法」。

陳零九又批評警員洩露消息，侵犯他的私隱，當時「警察也說偵查不公開，叫大家不能錄影，然後請問我是犯罪了嗎？沒幹嘛還不是把消息跟記者說了，是我對『偵查不公開』這幾個字有誤會嗎？職業道德在哪？」