16架次陸機越中線　台軍：平時與地方聯防關鍵設施　戰時部隊進駐

台灣軍方周二（4日）表示，自上午8時20分起陸續偵獲23架次解放軍機出海活動，其中16架次逾越中線並到北、中及西南空域，配合解放軍艦執行「聯合戰備警巡」，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。另一方面，軍方指，台軍平時運用「區域聯防」機制，常備部隊結合地方政府與憲、警等單位進行防護與危機管理，戰時由重要目標防護部隊進駐，確保設施安全。



軍方表示，自上午8時20分起，陸續偵獲解放軍殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中及西南空域，配合解放軍艦執行「聯合戰備警巡」。罕方強調，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

而自周一（3日）上午6時起至周二上午6時止，台軍偵獲解放軍機19架次（其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域17架次）、解放軍艦8艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動。

另一方面，報道指，為防止中共潛伏在台的「第五縱隊」於戰時破壞或癱瘓關鍵基礎設施，因應防衛作戰需求，台軍已規劃憲兵防衛關鍵基礎設施。對此，軍方指出，台軍遵行政院國土安全辦公室策頒「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」，平時運用「區域聯防」機制，規劃常備部隊防護兵力結合地方政府、憲、警、消及調查局等單位，共同遂行關鍵基礎設施防護與危機處理。戰時由重要目標防護部隊進駐，負責統籌關鍵基礎設施防護單位內保警、民防團隊、特種防護團等單位，確保設施安全。

此外，軍方持續配合行政院國土安全辦公室年度「金華演習」、關鍵基礎設施防護演習及結合戰備部隊偵巡等時機實施演練驗證，強化設施安全防護能力與韌性。