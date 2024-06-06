從強化海關規定動手　美智庫分析大陸隔離台灣兩情境

周三（5日），有美國智庫就台海局勢指出，短期內，中國大陸更可能對台灣進行隔離（quarantine），在此情境下，大陸會先公開宣布強化海關規定，出動海上執法單位鎖定高雄港等，並登上「不合規定」的船隻，從而建立起台海新常態。



戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計劃公布報告指出，隔離有時與封鎖（blockade）交替使用，並將隔離定義為由執法單位主導的行動，意圖將態勢保持在武裝衝突的門檻之下，但封鎖本質上主要是軍事性行動。報告分析大陸有限及全面隔離台灣的兩種情境，其中，有限隔離並非以切斷台灣貿易通道為目的，而是一種灰色地帶行動。在開始的幾天或幾周前，除了海上執法單位，當局還會動員部分軍隊，並召集附近的海上民兵漁船。

在該情境下，北京會先公開宣布強化海關檢查規定，內容避免使用「隔離」或「封鎖」等字眼。屆時進入台灣的貨船及油輪須悉數提前向大陸有關單位提交海關申報文件，陸方執法船隻亦將被授權登船進行檢查。隔離措施將在宣布後48小時內上路，官方不會公開具體的檢查地點，但計劃以台灣最繁忙的港口高雄港為目標。

隨後，陸方船隻會赴台灣24海里的鄰接區，偶爾靠近12海里的領海線。由於大陸不承認台灣對這些邊界的主張，有關行動具有重要的象徵意義。另將有約20艘海上民兵漁船支援這些執法船，雖然無權對商船進行登船或搜查行動，但他們可在某些區域內密集行動，以填補情報、監測與偵察（ISR）方面的空白。同時，解放軍也會部署近30艦艇以阻止外國海警隊或軍隊干預。

一旦阻力相對有限，大多數公司遵守新規定，北京將在約一周後開始縮減行動規模。但接下來的幾周，台灣周邊仍存在大量的大陸執法及軍事部署，這反映北京已經建立了新常態。

一旦大陸祭出隔離手段，高雄港區將成重點針對對象。（高雄旅遊網）

至於另一種情境則大幅升級，即大陸宣布新的強化海關檢查規定，要求貨物進入台灣前提早向大陸當局報告，而隔離區會涵蓋台灣全島。在該情境下，北京將部署超過30艘執法船隻，成為前所未有的大規模海上行動，其中最集中的是高雄沿海，而台北和台中西部海岸港口會部署了十多艘，第二大進口樞紐基隆港附近會部署9艘，東部較小的花蓮和蘇澳港則會部署6艘。大陸還會在台灣東南部部署山東號航空母艦編隊群，並密集地出動殲15戰機飛到台灣東部。

同時，大陸也會更為積極地登船檢查，每天至少攔截一到兩艘船，主要針對台灣籍船隻，但也可能對仍與台灣保持正式外交關係的數個國家船隻進行檢查。由於執法的不確定性提高，屆時大量船運公司會選擇延後出貨，導致輸台貨物量大幅下降。

行動持續兩個多星期後，強度及頻率會開始降低，但台灣周邊仍有大量的海警和解放軍持續運作。報告認為，雖然北京有能力成功執行這些隔離行動，然而所需要的操作比迄今祭出的任何行動都要更複雜，且風險很高，成功率很大程度上取決於台灣、美國及其他國家的反應。