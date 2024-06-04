台海軍事風險何解？台積電新任董座魏哲家：台灣產能不可能全搬走

全球晶圓代工龍頭台積電今（4）日舉行2023財年股東大會，台積電董事長劉德音將於股東會後退休，並由現任總裁魏哲家接任。魏哲家今日面對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會否要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產？魏哲家答稱，的確有過這樣的討論，「但台積電有80%至90%的產能都在台灣，要全部搬出去，那是不可能的」。



綜合台媒報道，在台積電4日的股東會後，媒體關注地緣政治是否是魏哲家接任董事長後的最大挑戰。對此，魏哲家並未正面回應，僅稱對台積電未來發展仍信心十足。

台積電新任董事長、總裁魏哲家（左）、美國總統拜登、台積電原董事長劉德音。（台積電官網）

針對台積電近年面對的地緣政治風險，魏哲家表示，兩岸若發生衝突，受影響也不是只有台積電或半導體產業，而是所有產業都會受影響。「目前兩岸之間的不穩定，的確是供應鏈韌性一大考驗，但我們是不希望戰爭發生，因為戰爭一發生，還會有更多事情需要擔憂，他相信兩岸雙方與全球領導人都是聰明睿智的人，應該不會發生衝突或戰爭。」

另外，針對台積電產能與海外布局規劃，魏哲家表明，台積電擴產仍以台灣優先，「第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣」，強調儘管台積電即將在美國規劃2奈米製程，但最先進製程一定從台灣開始，必然在台灣站穩腳步才往外擴散。