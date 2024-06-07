台人隨團赴陸旅遊遭留置　台媒：因職業特殊才被盯上

台灣陸委會副主委梁文傑6日在記者會上表示，由於大陸《國安法》、《反間諜法》的關係，台灣人在中國大陸遭留置的情況有增加，並主動透露有台灣旅行團團員赴陸旅遊期間遭到留置，晚了幾天才回到台灣，似在暗示大陸旅遊不安全。有台媒報道披露，該旅客是因職業特殊才被盯上，指陸委會釋放政治暗示，其心可議。



梁文傑6日在陸委會例行記者會上透露，官方最新掌握一台灣旅行團出團赴中國大陸旅遊，行程規劃5天4夜，唯其中一名團員在中途因不明原因，被帶走留置，直到旅行團結束行程返台多日後，該團員才獲得釋放。

消息傳開後，台行政院長卓榮泰、台陸委會主委邱垂正7日接連表示，「台灣人到中國大陸去旅遊還是要注意人身安全」、「做好審慎評估」。

台灣陸委會副主委梁文傑6日在記者會主動透露，有台灣旅行團團員赴陸旅遊期間遭到留置。（陳鄭為/攝）

針對官方針砭「中國大陸的法律是不明確的，法律的程序是不完整」，警惕台灣人赴陸當心，台媒《中時新聞網》援引資深旅行業人士說法，證實今次事件是開放旅行團赴中國大陸以來，首次出現台灣團員遭大陸留置情況。

資深旅行業人士表示，該名旅客參加的是5天4夜福建旅遊團，由於過去的職業特殊，儘管現已退休並於其他單位任職，且是第一次到中國大陸旅遊，仍被大陸當局盯上。該人士認為，這背後原因陸委會不可能不了解，卻被拿出來放話、暗指去大陸的旅行團不安全，「其心可議」。

對於事件始末，以及媒體報道紛紜，台灣交通部觀光署僅回應，旅行社有依規定通報，旅客日前已平安返回台灣。