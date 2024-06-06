傳台人參加南京藝術書展　攝影書遭不明人士翻閱後送公安行政拘留

有台灣民眾5日在社群媒體（Threads）發文，自言日前參加南京藝術書展，攤位放置攝影書遭不明人士翻閱後，報請公安處理，後依涉及傳播淫穢圖像，遭行政拘留，並經歷全身脫光檢查，直至返台後才將情事託出。台陸委會表示，有注意到這宗事件，官方尚待查證中，並透露「並非個案」，且鑒於北京陸續修訂《反間諜法》、《保守國家秘密法》等相關國安法規，建議台灣人赴中國大陸前應審慎評估。



社群媒體（Threads）5日一則發文引起台灣輿論關注。一名自稱透過網上報名參展南京藝術書展民眾發文，指在書展擺攤期間，被通知「有文宣部的來檢查，只要沒經過中國出版的書籍就先不要擺出來」，等到檢查過後，發文者稱看到7、8個穿著不像一般觀眾的人，逐頁翻拍她的攝影作品集，但制止無效。後在主辦方陪同下，遭同一群人拉到角落恐嚇，要求配合移送公安處理。

「文宣部在旁邊用剛剛手機拍的圖一本本檢查是那些，整個行李箱都被拖走」，發文者寫道。

發文者表示，在派出所接獲通報後，連同主辦方被帶到派出所並被收手機，隨後再被載到公安局，並以涉及傳播淫穢圖像為由，可依法行政拘留24小時。

發文者自述，「收了手機，讓我留下密碼，然後銬上了手銬，被帶進裡面全身脫光檢查，然後拍了犯人照，整張手的指紋」，期間經歷6次問訊，交代包含如何入境，怎麽拿這些書？為什麼要拍這些？每本書要做什麼？為什麼要參加這個書展等等問題，「還有性取向，家庭等私密問題」。

發文者表示，問訊結束後，被關回一間玻璃屋，「裡面有很多的人，有很嚴重的尿和屎味，環境蠻噁心」，幸在數個小時後獲得釋放，並感謝主辦方期間協助，「一直很害怕出不了中國」。

針對5日傳出有台灣人參加南京藝術書展，攤位擺設攝影書遭不明人士翻閱後送公安行政拘留，台陸委會發言人梁文傑表示，有注意到這宗事件，官方尚待查證中，並透露「並非個案」。（陳鄭為/攝）

台灣陸委會6日舉行例行記者會，台陸委會副主委兼發言人梁文傑被問及此事時表示，陸委會有注意到這宗事件，官方正在查證中，梁文傑並透露在此案之外，官方了解到還有另一案類似事件發生。

梁文傑表示，鑒於中國大陸陸續修訂《反間諜法》、《保守國家秘密法》等相關國安法規，陸委會建議台灣人赴中國大陸前應審慎評估，並利用陸委會台灣人赴大陸地區動態登錄平台，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，官方可即時聯繫協處。梁文傑提醒民眾慎思赴中國大陸必要性，並留意兩岸交流注意事項以及人身安全。