網紅體驗星宇航空讚嘆：秒殺大陸公司　列兩點不足獲董事長回應

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗，發現無論是機上硬體、餐飲或服務，星宇航空都做到了讓他非常滿意的程度，讓他不禁大讚「大中華最好的航司（航空公司）」、「能秒殺大陸的航司」，不過他也在影片中點出了2個美中不足之處，結果意外釣出星宇航空董事長張國煒本人回應。



金毛2日在YouTube上傳他和妻子搭乘星宇商務艙，並從桃園飛往新加坡的體驗影片。首先在貴賓休息室時，他們就受到服務人員熱情接待，他也對休息室的裝潢風格，以及淋浴間的設施給予高度評價。另外他們還們品嚐了擔仔麵、漢堡、雪糕等美食，並發現自助區也有很多熱食、甜點。

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

他發現無論是機上硬體、餐飲或服務，星宇航空都做到了讓他非常滿意的程度，讓他不禁大讚「大中華最好的航司（航空公司）」（影片截圖）

他發現無論是機上硬體、餐飲或服務，星宇航空都做到了讓他非常滿意的程度，讓他不禁大讚「大中華最好的航司（航空公司）」（影片截圖）

登機後，金毛夫妻坐的是商務艙座椅，他除了讚賞降躁耳機的降躁效果好，也對於機上的娛樂螢幕與服務相當滿意；餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。為此，金毛評價，星宇航空的整體表現非常好，以後一定會越做越好。

首先在貴賓休息室時，他們就受到服務人員熱情接待，他也對休息室的裝潢風格，以及淋浴間的設施給予高度評價。 （影片截圖）

首先在貴賓休息室時，他們就受到服務人員熱情接待，他也對休息室的裝潢風格，以及淋浴間的設施給予高度評價。 （影片截圖）

首先在貴賓休息室時，他們就受到服務人員熱情接待，他也對休息室的裝潢風格，以及淋浴間的設施給予高度評價。 （影片截圖）

儘管對星宇航空的體驗大致滿意，不過金毛也指出了一些改進的空間。他認為餐桌只有左邊支撐受力，不是特別穩，並且機上沒有機外攝像頭，這讓他有些不解，因為他聽說星宇航空的董事長張國煒先生也是一個發燒飛友。

餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。（影片截圖）

餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。（影片截圖）

餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。（影片截圖）

餐點方面，他們享用了酪梨鮮蝦沙拉、海鮮粥、黑胡椒松露燉紐西蘭牛頰、珍珠奶茶等美食。（影片截圖）

影片曝光後隨即引發熱議，而針對商務艙沒有機外攝影機的問題，張國煒也現身留言區解釋「台灣法規有規定不能開，所以當初就沒選這項功能了哦，謝謝你們的搭乘，缺點我們會繼續改進。」對此，金毛驚喜詢問當天航班是否是張國煒親自駕駛？不過張國煒則回應，「不是喔，抱歉讓您失望了，有緣再相遇。」

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

大陸網紅「金毛評測犬」近日在YouTube分享他搭乘星宇航空的體驗。（影片截圖）

影片釣出張國煒本人回應。（截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】