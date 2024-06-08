上飛機要急搶排隊？網民曝「慘痛經驗」：有人很無恥把空間都佔滿
撰文：聯合新聞網
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在機場準備上飛機時，才廣播開始登機，馬上會有一群人蜂擁而上，這現象讓一名旅客非常不解，認為機票已有指定劃位，「為何要急著排隊登機？」，釣出不少搶卡位的網友述說曾有過的慘痛經驗。
該網民於PTT以「搭飛機開始登機時為啥一堆人急著排隊？」為題發文表示，他搭飛機廣播開始登機時，總有一群人蜂擁而上大排長龍，但對此感到很疑惑，「座位都已經固定好了，早進去晚進去都會有位，為啥要急著排隊登機啊？」
網友紛紛議論：
「我也不懂，靠走道先擠進去還不是要讓靠窗」
「低俗心態，以為凡事搶第一就有好康」
「早入座閉目養神呀」
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有經驗的網友則解答最大差別：
「要搶你頭上的置物空間啊」
「你知道有人會很無恥把行李都佔滿嗎」
「你試過一次沒位子放行李就會知道了 」
甚至有旅客遇過慘痛教訓：
「我上次也是這樣好奇，所以最後一個進去，結果手提行李放到離我位置超遠的地方，哭」
「手提行李真的有差，遇到整團的直接佔滿附近」
「我手提行李很多啊，晚進去空間都沒了」
「曾經這樣讓一台嬰兒車被放下去託運」
不過，還是有不願搶卡位的旅客說：
「沒位子放又不會怎樣」
「真沒地方放那是空姐要煩惱，不是乘客」
也有人說明去程時問題不大，如果回程動作太慢，有機率行李櫃被別人塞爆，就會考慮改商務艙。
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