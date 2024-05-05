哥倫比亞驚傳「飛機撞電單車」離奇事故　機師與鐵騎士均奇蹟生還

撰文：中天新聞網
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哥倫比亞考卡山谷（Cauca）日前發生一樁離奇事故。

1架小型飛機因不明原因墜落，此時1名年約50歲的電單車騎士正好經過，小型飛機撞上電單車，導致電單車騎士和飛行員受傷送醫。

小型飛機剛巧撞上行駛中電單車　點圖放大瀏覽：

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綜合外媒報導，4月28日上午時分，哥倫比亞卡塔戈市（Cartago）連接安賽馬努埃沃（Ansermanuevo）的泛美高速公路上，1架輕型飛機經過當地上空。

當時飛機已因引擎失效導致墜落，沒想到經過安賽馬努埃沃時，這架輕型飛機撞上正在公路行駛的電單車，雙方皆受傷送醫。

警消獲報立刻趕往現場救援，將倒在泥濘草地上的騎士送上擔架並送醫，飛行員傷勢在就醫後也無大礙，詳細事故肇因仍有待相關單位調查。

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