「我們是漢人沒有問題」　台陸委會主委提兩岸積極和平3條件

兩岸關係自賴清德新政府組成後，進入新一輪緊張態勢，台灣陸委會主委邱垂正近日接受台媒專訪，指兩岸共同創造台海和平的條件很重要，包含經貿互賴、制度整合以及價值共享；同時，邱垂正寄語北京，「希望大陸可以看看台灣民主的經驗，不必完全否定台灣，並尊重我們的生活制度」。



相較過往的台灣陸委會主委多採空降，邱垂正是民進黨中生代中，唯一在兩岸事務同時具備從學術到實務、從基層到高層、從幕後幕僚到幕前發言人、又有完整海陸兩會資歷的主委。

學者出身的邱垂正，從幕後幕僚到出任陸委會發言人、海基會董事長、陸委會主委，被視為民進黨內對陸政策鴿派。（資料照片）

邱垂正近日接受台媒《中國時報》專訪，針對台海和平議題，邱垂正認為，和平不是消極的不打仗，如何積極創造和平的環境很重要。

邱垂正指出，積極和平具有三條件：一是經貿互賴，2023年兩岸全年貿易額近2700億美元，當經貿關係「你中有我，我中有你」，摧毀這種互賴關係就會付出龐大代價。二是制度整合，兩岸在WTO、APEC等國際組織共同存在，同時雙方迄今簽署生效26項協議，若遵守之，也能創造兩岸和平，因制度化的往來能增加預測性、降低交往成本。

三是價值共享，邱垂正認為，若兩岸的核心價值共享越多，越容易朝「善意和解，積極合作，永久和平」的方向前進。在他看來，目前價值觀是兩岸最大差異，處於價值對抗、價值障礙，價值共享太少；台灣著重自由民主人權法治，中國大陸則偏向民族主義。

但邱垂正也強調。兩岸民間的互動與協助是堆疊善意、讓善意循環的過程，也會是兩岸和平穩定的種子。「兩岸相互理解就是價值共享，透過交流才能夠價值共享，價值共享多一點，經貿合作、制度整合才會持續往上，彼此環環相扣。」

此外，邱垂正在專訪中也喊話北京，呼籲中國大陸「兩個正視」，即正視中華民國是一個主權國家的客觀事實、正視台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持；希望大陸可以看看台灣民主的經驗，不必完全否定台灣 ，並尊重台灣的生活制度。邱垂正並重申，台灣官方堅持的維持現狀，即是維持和平穩定，以及維持台灣自由民主人權法治等核心價值不變。

最後，對於習近平日前在「習馬二會」上指明，共創中華民族綿長福祉「很宏偉也很樸素」，歸根到底是實現對美好生活的嚮往。邱垂正在專訪中則多次提及堆疊善意、善意循環，「其實兩岸和平發展也是如此樸素」。

邱垂正表示，他尊重每個人的認同選擇，「從血統、地理、文化而言，我們祖先來自於對岸，我們是華人、漢人沒有問題」，但也補充說道，「我在這塊土地土生土長，當然會優先認同台灣，若把民族框成一種政治認同，這就太沉重了」。