傳台灣遊客在港遭警盤查增多　陸委會：赴港澳風險升高，避免觸法

有傳台灣旅客到香港旅遊時，在街頭、地鐵屢遭香港警察盤查，要求出示證件並翻查隨身物品。

台灣陸委會提醒，台灣旅客需留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，避免誤觸當地法規禁令，有需要時可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。



台灣陸委會指出，依照港澳當地法令規定，警務人員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能構成違法。

在台灣，陸委會指低投票率顯示選民對「操控選舉」不買單。（資料圖片）

陸委會提醒，台灣旅客留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，如遇急難事件，可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。

同時，陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒台灣旅客港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範不同，切勿攜帶瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等違禁品。

陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊。（陸委會）

同時，因應香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」之實施，赴港澳風險升高，陸委會持續觀察相關執法情形，於官網揭露相關案例資訊，提醒台灣旅客留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，審慎以對。