大陸邀免費旅遊拍片被指滲透台灣網紅圈　行政院：不樂見牽涉統戰

北京被指積極拉攏台灣網紅圈，除邀請網紅免費到大陸旅遊拍片外，也有廣告業主與網紅的媒合平台被曝具陸資背景，YouTuber「波特王」周三（12日）更直指，大陸根本是想文化統戰台灣。周四（13日），台灣行政院回應指，歡迎兩岸健康永續交流，但不樂見牽涉統戰。



「波特王」在Threads上發文指出，近日海峽兩岸青年協會以「兩岸青年文化月」為名義，以招待機加酒的互惠模式邀請台灣網紅到大陸旅遊拍片，內容完全不用談論政治，因此可能也看不出是海青會邀約，預計7月下旬會有10組人參加。他直指，這是大陸國務院撥預算對台灣進行文化統戰。

「波特王」認為大陸是想文化統戰台灣。（聯合報）

對此，行政院發言人陳世凱周四主持行政院會後記者會時表示，行政院歡迎兩岸健康永續的交流，但是不樂見牽涉統戰。

另一方面，YouTube頻道「小鄭在日本」也發現了一個媒合廣告業主與網紅的平台「NoxInfluencer」，背後實際經營者為大陸資本。該網站顯示，公司「Nox（HongKong）Limited」總部位於香港，經進一步追查，發現其實際上為2015年成立的「北京多點在線科技有限公司」。

「小鄭在日本」曝平台具陸資背景。（Youtube截圖@小鄭在日本）

影片指出，該平台在Google搜尋結果上排在非常前面，並標榜「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」。但通過該平台搜尋一些談論政治的YouTube頻道，卻會顯示「根據相關法律法規，該網紅不予展示」。

「小鄭在日本」對中央社表示，這類平台對創作者和廠商都是有用的行銷工具，對創作者而言，平台上的業配估價高於市場價，對廠商而言則比找廣告代理商更省錢省時。但他強調，當平台影響力足夠大，卻可以透過人工干預決定顯示結果，將導致創作者為迎合平台喜好，不得不學習自我審查，就如職業YouTuber躲避YouTube的審查機制（俗稱黃標）那樣。

賴瑞隆呼籲大陸不要想用文化娛樂統戰台灣，不然會得到反效果。（聯合報）

另外，民進黨立委賴瑞隆指出，大陸對台灣文攻武嚇不斷，除文化娛樂外，其他統戰手法成效有限，近日藝人胡歌到台，還有上海台辦主任陪同，統戰意味非常強烈；而「波特王」提到將有多組網紅到大陸拍片，背後由誰出資讓人擔憂。

賴瑞隆稱，早前看到台灣藝人紛紛表態是中國人、支持一中等言論，看得出來大陸加強娛樂統戰力道，嚴重侵害台灣人民權益，呼籲國台辦停止這樣的行為，不要想用文化娛樂統戰台灣，否則會得到反效果。