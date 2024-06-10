鍾明軒大陸旅遊後「印象改觀」開小紅書即被封　最後一則貼文曝光

網紅鍾明軒今（2024）年2月期間赴中國大陸旅遊，並讚中國大陸不如其所想像恐怖等言，掀起討論。然鍾明軒甫在大陸社交媒體小紅書創立帳號，卻在8日顯示「因相關投訴帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」，遭到官方封鎖。



回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀；連國務院台灣辦公室（國台辦）都藉此發聲說，大陸不可怕、不落後，籲台灣年輕人有機會可以來看看。

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

回顧2月期間，鍾明軒赴陸拍片表示，自己對中共當局改觀。（YT@鍾明軒）

儘管這段期間鍾明軒被台灣網友戲謔稱為「大外軒」、「祖國美人」等；鍾對此回應，認為「祖國」一詞太狹隘，稱呼「中華美人」為妥。

據了解，鍾明軒選在6月4日於小紅書創立帳號，疑也沒發幾篇貼文，在最後一則自拍圖文寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦」，後就被官ban（官方封鎖）。

鍾明軒被網友戲謔稱為「大外軒」、「祖國美人」等。（IG@big_star_ken）

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鍾被小紅書官ban的事，在社群Threads引發討論，有網友好奇何謂「違反《社群規範》」？有使用簡體字的網友稱，「因為他個人主頁掛自己的私人郵箱（電子信箱）了，小紅書是明令禁止帳號引流的」。

另有網友提到，「或許是『限娘令』，也或許是過往的影片『曾經台獨』」。北京當局在2018年間出手整頓演藝圈，明文要求「堅決杜絕『娘炮』等畸形審美」，即「限娘令」。包括台灣的前總統蔡英文以及被大陸認定「港獨」色彩濃厚的歌手何韻詩，都曾受鍾明軒邀請合拍過影片。

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