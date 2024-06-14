賴清德登《時代》封面：兩岸互不隸屬是事實　中國穩定助台灣安全

最新一期《時代雜誌》（TIME）以賴清德為封面人物，賴清德在專訪時表示，就職演說提及「『兩岸互不隸屬』完全沒有挑釁的意思」，點名馬英九與蔡英文任內都曾做出相同表述，呼籲北京正視中華民國存在事實。在兩岸經貿方面，賴清德認為，「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣也可以帶動進步的中國」，強調「台灣不樂見中國經濟變壞，台灣新政府願意協助中國大陸增進台海的和平繁榮」，但認為兩岸重啟ECFA談判的時機已經過去。



《時代雜誌》13日刊出對賴清德專訪內容，並以其為新一期封面人物，成為繼美國總統拜登（Joe Biden）、泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）後，今年第3位登上時代雜誌封面的政治領袖。

時代雜誌（TIME）以賴清德為新一期封面人物，賴清德指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。（TIME）

賴清德上任後首度接受外媒專訪，針對各界最為關注的兩岸議題，賴清德重申，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，希望北京了解「在台海製造爭端，影響印太區域和平穩定，不會為國際社會所接受」。

專訪期間，賴清德自言在內心一直有一個看法，「一個穩定的中國可以成就安全的台灣，一個繁榮的台灣也可以帶動進步的中國，所以我並不樂見中國的經濟變壞，社會出現混亂」，強調兩岸經貿關係，其實是全球供應鏈分工的結果。

賴清德表示，中國大陸經濟持續變壞，台灣的經濟變好，並沒有受到中國經濟變壞的影響，「台灣新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮，兩岸的和平繁榮」。他願意邀請中國國家主席習近平先生，跟台灣共同承擔起區域和平穩定的責任，創造區域的繁榮，也帶給世界和平的利益。

2024年5月20日，賴清德宣誓就職。（台灣總統府提供）

然而，面對就職演說提及「兩岸互不隸屬」，後引起北京對台軍事演習，賴清德強調，「講的是事實，而且這個事實我不是第一個講，我完全沒有挑釁的意思」，並指明蔡英文在2021年雙十講話提出「四大堅持」時便已經提到，馬英九任內也講過，「中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」。

賴清德再次向北京喊話，呼籲北京應該正視中華民國的存在，並拿出誠意跟台灣民選合法的政府進行交流合作，並主張兩岸交流應該要互利互惠；「希望全世界不管哪一個國家，都應該尊重台灣人民的選擇」。

對於台灣在野黨期望可以重啟《海峽兩岸服務貿易協議》（ECFA）談判，進一步深化跟中國大陸的經濟整合，賴清德認為，大量台商已離開中國大陸，台灣未來的經濟體也跟中國大陸目前的經濟體，性質上有很大的差異，兩岸重啟ECFA談判「時機已經過了」。

2024年5月23日，解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

最後，對於全球半導體供應鏈重組問題，賴清德被問及美國對中國進行晶片出口限制，一些台灣重要企業如台積電，都因為美國《晶片法案》而獲益，並不斷分散化企業經營，可能到美國而離開中國，這些發展是否會增加衝突發生的風險？

賴清德答稱，半導體產業是全球分工的產業，台灣雖然在半導體產業的IC設計、晶圓製造及末端封裝測試佔有優勢，但原料是分散在其他國家，如零組件、設備、技術是分散在美國、日本還有荷蘭，台灣政府尊重廠商分布發展的選擇。賴清德坦言，半導體公司的分布深受地緣政治變化的影響，但強調在新的全球供應鏈下面所做的布局，不是特別針對一個國家，應該不至於因此而產生更大的衝突。