陸16機艦台海活動　顧立雄：參與印太戰略協同性嚇阻　備戰才避戰

台灣軍方6月14日表示，13日上午6時至14日上午6時，共偵獲16解放軍機艦持續在台海周邊活動。防長顧立雄表示，台灣要參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻，強調「備戰才能避戰」。



台軍13日上午6時至14日上午6時偵獲解放軍機8架次，其中進入西南空域3架次，並偵獲解放軍艦8艘次，總計16解放軍機艦持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中，台軍於13日上午8時30分至下午4時41分，在台灣西南空域偵獲3架次主戰機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約50浬。

顧立雄強調，「備戰才能避戰」。（聯合報）

另一方面，美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）日前指出，2028到2032年可能是中共攻台時機。對此，顧立雄表示，台灣要強化自我防衛能力，參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻，以有效嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。

顧又指，美國在協同盟友在這方面做了很多努力，包括與日本、菲律賓等，台灣也是在第一島鏈核心地區，當然也要參與這種協同性嚇阻，積極強化自我防衛的能力，讓中共攻台的時間表不斷往後遞延。