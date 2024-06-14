台灣空軍退役上校投身共諜刺探台軍情、吸收軍官　判刑20年定讞

撰文：許祺安
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台灣退役空軍上校劉聖恕涉嫌吸收現役、退役軍官，為北京刺探台灣軍情，台灣高等法院高雄分院依《國家機密保護法》判處劉聖恕有期徒刑20年，最高法院13日駁回上訴定讞。

台媒《中央社》報道，全案起於劉聖恕2013年間退伍後，轉往內地經商期間遭陸方情治單位吸收，返台後藉由自己的軍中人脈滲透台軍，拉攏現役及退役海軍、空軍軍官，涉嫌發展組織。

台灣檢調查出，劉聖恕藉由空殼公司掩飾中國大陸支付的非法收入、佣金，收取新台幣20萬元至70萬元（約合48217至168760港元）報酬，若有提供台灣軍方情資，更可獲取新台幣3萬元至10萬元報酬（約合7232至24108港元）。

為鼓勵檢舉中共諜案，台灣國家安全局會為提供破案線索的人士發放獎金。 (Google map)

台灣高等檢察署高雄檢察分署將劉聖恕等7名被告依違反《國家機密保護法》起訴，並移由台灣高等法院高雄高分院審理。高雄高分院後認定劉聖恕等7人的犯行，事證明確，判處劉聖恕有期徒刑20年，並沒收犯罪所得新台幣1670萬9000元（約合402萬8310港元）。

至於其他6名涉案被告起訴結果，報道指出，現役劉姓男少校獲判無罪；退役孫姓中校與妻子現役劉姓女少校各判刑19年6月、20年6月，並沒收孫男犯罪所得新台幣96萬9000元（約合233612港元）；現役鄧姓少校、龔姓少校、林姓友人各判2年、3年6月、得易科罰金6月。

台灣最高法院認為，劉聖恕、鄧姓少校、龔姓少校、林姓友人等人的判決無違誤，此部分駁回上訴定讞；至於被指控提供情資的劉姓男少校，由於檢察官舉證不足，此部分駁回檢察官上訴，無罪確定。

最高法院指出，二審對於退役孫姓中校與妻子現役劉姓女少校等人的判決理由，以及二審諭知沒收孫男與劉聖恕的犯罪所得等，有理由不完備，調查未盡的違誤，因此撤銷此部分判決，發回高雄高分院更審。

此外，高雄檢察分署另查出此案的其中一份機密資料，源於負責地勤業務的空軍松山基地指揮部鄭姓少校，依法追加起訴鄭男。高雄高分院依違反《國家機密保護法》判處鄭男1年7月徒刑。經上訴，現由三審審理。

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