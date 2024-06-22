日本馬來貘「Hideo英雄」赴台交流　下機前猝死　2歲慶生照成遺憾

2022年1月出生於日本橫濱動物園的馬來貘「Hideo英雄」，今年來台交流血緣，6月21日疑搭機過程出現意外，抵達桃園機場時發現有血跡、呼吸沒有起伏，經獸醫檢查後確認死亡，台日各界震驚。而英雄日前才在橫濱動物園歡慶2歲生日，許多人都非常不捨。



台北市立動物園方表示，將儘速聯繫獸醫學專家學者協助進行病理解剖，以釐清馬來貘死因。



據橫濱動物園發出的新聞稿，英雄今年2歲，依照日本動物園水族館協會的馬來貘管理計畫，訂於6月21日抵台進行血緣交流，5月20日是最後的公開亮相，爾後便進入檢疫階段。

動物園發言人曹先紹表示，英雄是昨天晚上7點30分搭乘日本航空飛機來台，先前5月也有進行檢疫，狀況都正常，且據日方回報「Hideo英雄」在上機前都沒有異狀，但晚間9點園方接機時，卻發現有血跡，透過透氣孔檢查動物狀況，發現呼吸沒有起伏，獸醫觀察後也無反應，待今天清晨12點05分抵達檢疫舍開箱後，確認死亡。

曹先紹表示，目前可以確定的是動物在下飛機前就已死亡，而機艙貨艙內沒有其他動物，整趟飛行時間約2小時，不排出過程中機上有發生什麼狀況，或先天性疾病導致死亡，或是因為對環境不適應，目前安排明早病理解剖，預計最快下午就可以有一些初步判斷。

2022年1月出生於日本橫濱動物園的馬來貘「Hideo英雄」，今年來台交流血緣，6月21日疑搭機過程出現意外死亡。（台北市立動物園）

第一宗馬來貘坐飛機猝死

曹先紹表示，「馬來貘坐飛機猝死應是第一次」，相關資料中並沒有馬來貘搭乘飛機出現死亡，過去台灣、日本、歐洲都會找稍微有經驗航空公司協助運輸，不管是今年3月「貘豆」赴日交換，或來捷克布拉格動物園「貘克」、新加坡動物園引進「Putri」過程都相當順利。雙方後續會針對運送計畫檢討，包含天氣、環境、溫度等哪一方面沒考量到來做精進。