日本食人菌疫情大爆發　內地專家：或傳染到國內　高危人士勿赴日

由甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）引發的暴發型鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）在日本出現令人擔心的病例激增情況，確診個案宗數創歷史新高。它可導致手腳壞死甚至死亡，死亡率高達30%。



有內地專家指，目前來看，食人菌有一定風險傳染到國內，又建議「有危險因素」的人近期不必要最好不要去日本。



甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）。（維基百科）

日本爆發甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）疫情。圖為2022年6月29日，穿上租賃和服的女子行經日本東京淺草。（Getty）

官媒《人民日報》等報道指，北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴表示，「食人菌」是一個革蘭氏陽性的球菌，可能具有一定的耐藥性，一旦進入人體，進展會非常迅速，可以導致休克、多臟器功能衰竭，目前來看，有一定風險傳染到國內。

林明貴又表示，準備赴日旅遊的人群要注意保持個人良好的衛生習慣，建議有危險因素的人近期不必要最好不要去日本。

林明貴解釋，「根據目前情況，患病人群大多為65歲以上的老人及有傷口或皮膚潰破的人。如身體很健康，年紀較輕，又沒有皮膚破損和基礎疾病，感染的概率較低。但如果年紀較大、有基礎疾病或免疫缺陷，或有營養不良等情況，有可能通過呼吸道飛沫，或者肢體接觸、皮膚破損等感染，最主要的預防就是做好防護，注重安全距離、常洗手」。

日本食人菌極可能透過飛沫傳染。（X@yuruhuwa_kdenpa）

日本食人菌感染人數創新高。（X@smile106uvu）

專家：一般民眾不必過於恐慌

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛則指，實際上，這類細菌在臨床上較常見，雖然「食人菌」感染引發的重症致死率較高，但重症的比例很低，且患者多為65歲以上老年人，因此一般民眾不必過於恐慌，長期看影響是有限的。

趙衛表示，「目前，主要是老年人群應注意加強防範，如果老人身體尤其是腳上有小傷口或潰瘍，家人和護理人員需要注意保持傷口或潰瘍部位清潔，經常消毒，促使儘快癒合；出現腳部腫脹、高燒等情況，應儘快前往醫療機構就診」。