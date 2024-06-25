4陸海警船再赴金門限制水域　台海巡派3艇驅離

台灣海巡署周二（25日）清晨發現，4艘中國大陸的海警船航入限制水域，於是派出3艘巡防艇監控示警，全程歷時約2小時，最後成功將海警船驅離至限制水域外。



清晨5時許，海洋委員會海巡署金馬澎分署掌握大陸海警船舷號「14609」、「14603」、「14513」 、「14605」集結跡象，隨即部署海巡艇對應。大陸海警船以2艘1組的方式分別自金門北碇東方、復興嶼南方海域分2組編隊航入台灣限制水域。台方共派出3艘巡防艇，採取分組對應、平行監控方式，全程蒐證示警，海警船航入時間為上午6時至8時，活動歷時約2小時，即由海巡署將陸方船舶驅離至限制水域外。

海巡署表示，大陸海警船刻意編隊航入台灣水域，滋擾意圖明顯。此舉無助金廈人民情感維繫，更無益兩岸對等交流。台方要求北京體認區域和平、穩定重要性，海巡署將持續以堅定立場，守護台灣的海洋權利。

福建海警船與台海巡船對比。（玉淵譚天）

另一邊廂，「中國海警」通報，​6月25日，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。6月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。