台灣女大生將寵物守宮放在醬料碟拍照惹議　壽司郎：追究法律責任

桃園一名女大學生將自己飼養的寵物守宮帶到知名連鎖店壽司郎用餐，甚至將守宮放到醬料碟上引發爭議。



台灣壽司郎透過臉書發布聲明表示，該消費者行為已引發餐飲衛生疑慮，造成公司聲譽受損，同時強調他們所有分店，已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞；後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。



圖為新北市的壽司郎，亦是繼台北車站、西門町及高雄夢時代分店後，台灣的第4間分店。（圖片來源：台湾スシロー 台灣壽司郎）

台灣社群平台Dcard近日出現一篇文章，有網民轉發一名元智大學女學生Instagram限時動態，只見女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」，畫面曝光後立即引起網友砲轟，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」。

台灣疾管署副署長曾淑慧表示，與兩棲爬蟲類相關之傳染病包括沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌。

女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上。（網絡圖片）

曾淑慧指出，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力；民眾如觸摸爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能。

美加曾有飼養守宮者感染沙門氏菌

根據加拿大衛生部於2024/5/4發佈傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。

另依據美國CDC的調查報告，在2015年曾在16個州通報「飼養寵物守宮民眾」，進而出現沙門氏菌感染之事件，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中部分個案（3人）病況嚴重需住院治療。

守宮外貌可愛，不少人喜歡養他們當寵物，圖為守宮抬頭萌盯飼主，示意伸出手幫脫皮（Twitter@0_meron_0）

疾管署呼籲，民眾接觸「守宮」或壁虎等寵物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的沙門氏菌等病原菌感染。

台灣壽司郎24日透過臉書發布聲明回應，表示該消費者行為已經引發衛生疑慮，造成公司聲譽受損，各分店已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全，後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

元智大學也發出3點聲明，強調若查證屬實，將依校規處置，並要求學生向受害商家致歉，日後也會持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。

桃園市衛生局：業者應根據食品良好衛生規範準則有管制措施

桃園市衛生局則指出，消費者攜帶寵物入店用餐，業者應根據食品良好衛生規範準則有管制措施，若經查獲未依規定將要求業者限期改正，屆期未改善，可以依照《食安法》第44條裁罰業者6萬元台幣以上罰鍰