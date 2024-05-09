壽司郎頑童2.0日本曝啤酒杯內鮮榨尿液　敘敘苑烤肉網烤鞋

2023年1月日本「壽司郎」少年舔醬油瓶事件還令人記憶猶新，如今連知名燒肉店「敘敘苑」也遭殃。



男子竟在烤肉網上「烤」鞋子，令人不適，同時還有人在別的烤肉店內，往啤酒杯撒尿。

多次公然脫光褲子 做半裸掌上壓、啤酒杯內撒尿（點圖放大瀏覽）：

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日媒《J-CAST》報道，最近社交媒體流傳一段男子往啤酒杯裏尿尿的影片，網傳影片可見，一群人正起鬨叫鬧著「輪流喝！」，說完，有位男子開始往啤酒杯撒尿，邊尿邊說「鮮榨的來囉！」看上去非常興奮。

事件發生在橫濱市由「富士達」營運的「七輪焼肉安安」。

影片5月2日被上傳到網路後，引起日本網民間不小騷動，許多人都批評其行為不檢。

隔天，該名男子在社群平台X上，緊急發布道歉影片，聲稱當時自己喝醉，將盡其所能賠償後續損失。

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無獨有偶，另一名男子則是在2023年12月底時，在Instagram上傳一段限時動態，他在知名連鎖燒肉店「敘敘苑」內，用左手將黑色鞋子托放在烤肉往上，並將過程都拍成動態上傳到IG。

雖然店家事後找到這位惡作劇的主人翁，但對方並未公開道歉。

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