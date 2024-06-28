大陸新規懲治「台獨」惹第三國引渡疑慮　陸委會：不必過多聯想

北京官方本月22日印發《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知，對台獨行為最高刑罰是死刑。在台灣，輿論關注是否會遭第三國引渡的問題。對此，陸委會周四（27日）表示，檢閱中共與他國簽訂的條約都有政治犯不引渡的條款，且基於聯合國原則，兩邊法律都認為有罪才能引渡，不必過多聯想。



陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，檢閱中共跟其他約60個國家所簽訂的引渡條約，基本上都有政治犯不引渡的條款，另外基於聯合國的原則，兩邊法律都認為有罪才能夠引渡，分裂國家罪是政治罪，判斷凡是發達、先進國家，都不至於會因為分裂國家罪把台灣人引渡到大陸，故這部分目前暫時不需太多聯想。不過，當局也不排除有些國家可能配合，所以還是得提醒民眾注意。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（ETtoday）

據此前報道，《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》具體規定關於追訴台獨份子期限、法條以及缺席審判規定，對境外的台獨份子一樣可以依法提起公訴。其中「分裂國家犯罪」最高刑是死刑，若情節嚴重即使過20年追訴期，依報請最高人民檢察院核准，仍然是可以依法起訴，終身追責。

本月24日，台灣總統賴清德回應該法稱，民主不是犯罪，專制才是罪惡，北京沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；更沒有跨域追溯台灣人民的權力。