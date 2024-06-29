傳港籍政協持英護照出入台軍事智庫　滙豐：管理層與各地組織交流

據台媒報道，去年6月，曾有中國政協身份的香港人士持英國護照進入台灣智庫國防安全研究院，拜訪國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲，經調查，其身分是政協北京市第14屆委員會委員。周五（28日），台灣軍方回應指，已請國防院了解有無需檢討改進之處。捲入事件的滙豐銀行表示，管理層不時與全球各地的官員、學者、智庫組織等交流，了解每個市場營運環境。



報道指，去年6月14日上午，蔣姓男子、陳姓男子和英文姓名「Liao, David Yi-Chien」的三人以拜會名義進入國防院，事後還至蘇紫雲的辦公室密會。其中，蔣男是香港上海滙豐銀行國際金融業務分行負責人，陳男是滙豐（台灣）商業銀行總經理暨台灣區總裁，二人皆擁有台灣籍。而「Liao, David Yi-Chien」則是用英國護照入境，經查，其中文姓名為「廖宜建」，現職滙豐亞太區聯席行政總裁兼滙豐中國董事長，同時擁有政協北京市第十四屆委員會委員身份。

知情人士表示，廖宜建似乎知道自己進入的是台灣軍方敏感地區，有違法之虞，因此他申請進入營區所填的護照號碼是英國護照，且刻意錯置護照號碼，讓安全部門難以追查。

廖宜建擁有政協北京市第十四屆委員會委員身份。（政協北京市委員會網頁）

而蘇紫雲證實三人去年來訪一事，但不記得他們叫什麼名字。據指，其透過台灣滙豐銀行牽線拜訪，一般外賓是按照程序申請，至於政協身份已無法證實。蘇紫雲強調，他們談論的內容是經濟投資，沒有利益衝突問題。

周五，台灣軍方回應指，國防院屬智庫性質，常態性與各界交流，但該院對研究人員均有嚴格要求，不得研討涉及國防安全的機密事項。且由於國防院位於軍事營區內，訪賓進入需經申請及查核。進出的動線及區域均有限制，全程由院內人員陪同。目前，當局已請國防院了解有無檢討改進之處，期避免有心人士刻意隱瞞身份，並防範大陸可能的滲透與破壞。

滙豐發言人表示：「作為一家國際銀行，滙豐致力推動全球連繫和經濟增長。因此，本行的管理層不時與全球各地的官員、學者、智庫組織等交流。透過與各界會面，我們可以能了解每個市場的營運環境，更好地服務客戶。」