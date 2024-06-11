內地大學生為錢賣國　假自首妄刺探線索脫身　遭國安識破逮真間諜

6月11日，國家安全部再披露一起間諜案，一名在讀大學生為謀取經濟利益，主動投靠境外間諜機構後，自編自導主動「檢舉」妄圖逃脫制裁，將國家安全視為兒戲和自己表演的舞台。



國安部披露，2023年6月，國家安全機關接到一通蹊蹺的舉報電話。舉報人自稱是某高校學生，被境外間諜情報機關勾連，對方要求他提供「紅頭文件」，被他斷然拒絕；但舉報人又稱，為了幫助國家安全機關「抓獲間諜」，自己在不久前主動聯繫了境外間諜，還「騙取」了對方數萬元間諜經費，遂撥打國家安全機關12339舉報受理電話主動反映情況。

一個普通學生為何會被境外間諜緊盯不放？為何能與境外間諜情報機關建立聯繫？又為何能從專業的境外間諜手中騙取經費？接線的國安幹警疑竇叢生。

雖然心存疑慮，但國安幹警仍秉持對舉報線索認真負責的態度，依法及時約見了舉報人，詳細詢問相關情況。談話期間，舉報人閃爍其詞，圍繞其反映的遭到勾連、騙取間諜經費等情況，回答前後矛盾，對於其中一些細節更是漏洞百出。

在國安幹警詢問其具體過程和詳細情況時，舉報人常常顧左右而言他，甚至伺機套問國家安全機關是否掌握其他涉及此案的線索情況，反映出其做賊心虛的心理狀態。

2023年4月7日，北京，國家安全部。（視覺中國）

經國家安全機關縝密偵查，相關案情終於水落石出。舉報人賀某，系某高校在讀大學生，日常花銷大手大腳，導致年紀輕輕就負債纍纍。為牟取經濟利益、填補虧空，賀某竟產生了主動投靠境外間諜情報機關，搜集出賣國家秘密賺錢的想法。他藉助某境外社交軟件，與境外間諜情報機關建立聯繫，並在境外間諜情報機關人員蠱惑和指揮下，多次非法赴軍事禁區附近拍照，並向有關人員套取涉密信息，前後共收到間諜經費數萬元。

賀某深知自己的行為是危害國家安全的間諜行為，內心十分惶恐焦慮，於是自編自導了主動投案的戲碼，妄圖通過反映虛假線索、刺探國家安全機關掌握證據情況，逃脫法律制裁。

國家安全機關在依法開展案件偵辦過程中，對賀某進行了嚴肅批評教育。賀某認識到錯誤後，對自己的行為悔恨不已，主動交代被境外間諜情報機關人員勾連細節。據此，國家安全機關順藤摸瓜破獲了一起重大間諜案件。賀某也因主動徹底交代問題、積極認罪悔罪並提供反間諜工作線索，被依法從輕處罰。