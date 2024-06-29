港男貪3萬港幣幫帶行李「大提琴」抵台　查獲20包大麻坐牢5年半

據台媒報道，香港男子阿旺（化名）今年3月接受網友「WING」指示，搭機前往泰國幫忙將一把大提琴託運至台灣，結果剛抵台入境接受檢查，就被台灣財政部關務署台北關人員查獲大提琴內夾藏20包大麻。



阿旺坦承是貪圖港幣3萬元的報酬才會答應幫忙，日前被桃園地院法官依運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑5年6個月。



2024年香港海關在兩名從泰國抵港男女的行李內，檢獲共22.3公斤懷疑大麻花，以及小量含四氫大麻酚（THC）的軟糖，毒品總值約470萬元。（王譯揚攝）

法律判決書中記載，阿旺透過通訊軟體與真實姓名不詳的網友「WING」聯繫，他答應幫忙將一把裝有違禁物品的大提琴託運至台灣，成功之後可以拿到港幣3萬元的報酬，而且這段期間內的機票、住宿、生活費等費用都由「WING」支付。

阿旺向台灣警方坦承，和「WING」接洽時，對方就有提到運輸物品為毒品、工藝品或黃金，他自己也有懷疑過裡面可能是大麻，但還是為了賺取報酬，他還是鋌而走險。

桃園機場。（桃園國際機場官網）

雙方談妥之後，阿旺在今年3月8日搭機前往泰國，並在10日晚間成功取得一把夾藏20包大麻的大提琴，隔日他便從泰國搭機來台，沒想到在桃園機場接受入境檢查時，被關務署台北關人員抓包，大提琴、手機和20包大麻等證物通通都被查扣。

桃園地院法官認為，「阿旺因為一時貪念犯案，依據本案他的客觀犯行與主觀惡性，實在難以認同有任何足以引起國人同情的特殊情況，加上本案已經依照《毒品危害防制條例》第17條第2項規定減刑，最終仍依運輸第二級毒品罪判處他有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。」