被指洩露車主私隱照　高合汽車：數據不會上傳雲端　已報警

高合汽車後台近日被指洩露車主私隱照片，引發廣泛關注。周二（9日）淩晨，高合汽車回應稱，高合車機後台從技術和法律上，都無法遠程調取鏡頭的本地影像，對於造謠或侵犯用戶私隱的行為，公司已報警並將採取必要的法律手段。



網上連日來流傳一名女子坐在車內的私隱照片，不少網民指摘高合汽車獲取並洩露車主私隱。不過也有網民拍片證明有關情況應是車主個人行為，與車企無關。

周二淩晨，高合汽車發布聲明，表示絕不存在高合官方獲取或洩露相關圖像的行為，高合車機後台從技術和法律上，都無法遠程調取鏡頭的本地影像。聲明籲用戶放心，強調公司會始終保護好用戶私隱及信息安全，車機端數據在技術鏈路上滿足國家信息安全要求，車內鏡頭記錄的本地圖像數據不會上傳雲端，並敬請公眾不信謠、不傳謠，「對於造謠或侵犯用戶隱私的行為，我們已經報警並將採取必要的法律手段，保護高合品牌和用戶聲譽」。

自2021年10月1日起施行的汽車數據安全管理若干規定（試行）第六條指出，汽車數據處理者在開展汽車數據處理活動中堅持默認不收集原則，除非駕駛人自主設定，每次駕駛時默認設定為不收集狀態。還應堅持脫敏處理原則，盡可能進行匿名化、去標識化等處理。