澎湖漁船遭大陸海警扣押帶回福建　台官方證實：台船越界捕魚作業

台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門外海作業時，遭2艘大陸海警船靠近、強行登檢後包夾帶走，並將船隻押回內地，台灣海巡署今（3）日上午召開記者會說明事情經過。台灣海巡署副署長謝慶欽證實「大進滿88號」因駛入大陸領海作業遭陸方海警船登檢，並帶回福建圍頭港。台灣官方呼籲陸方，應儘速說明理由，依程序放船放人，勿以政治因素處理該事件。



謝慶欽在記者會上對外說明，指2日晚間8時14分，台灣海巡署接獲澎湖籍「大進滿88號」漁船主通報，其在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭大陸海警登檢扣押，海巡署在接獲通報後，調派10081艇（距案發現場14.3浬）、以及3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，試圖救援該艘漁船，並在過程中增派10039艇緊急出勤前往協處。

台灣海巡署副署長謝慶欽呼籲陸方依程序放船放人，勿以政治因素處理該事件。（台灣海巡署Youtube直播截圖）

謝慶欽指出，台灣海巡船隻10081艇於2日晚間9時14分抵達事發地點附近後，遭3艘大陸海警船攔阻。而台灣海巡立即向大陸海警船廣播，要求立即釋放台灣籍漁船；陸方則廣播喊話要求勿干擾。

謝慶欽表示，由於台灣巡防艇偵獲4艘大陸海警船正在集結，以攔阻海巡艇路徑，加上10081艇及3505艇持續廣播要求釋放大船未果，為避免升高衝突，停止緊追，而漁船也在2日晚間10時30分遭大陸海警帶回福建圍頭港。

澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。（民眾提供聯合國報圖片）

至於「大進滿88號」為何會遭中國海警船登檢帶回，謝慶欽表示，「大進滿88號」被登檢位置距晉江11.2浬，為中國大陸水域，且目前為大陸「伏季休漁」期間，因此研判該漁船有越界捕魚情形。據了解，目前遭陸方扣押人員包含洪姓船長以及5名船員，其中包含3名印尼籍船員，而後續將由台灣陸委會、漁業署透過兩岸管道接洽陸方。謝慶欽呼籲陸方應儘速說明理由，依程序放船放人，勿以政治因素處理該事件。