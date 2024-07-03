大陸海警金門外海押走澎湖漁船　漁民：報復賴清德、犧牲漁民生計

台灣籍澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭中國大陸海警船強行登檢並將船隻帶回內地，台灣海巡署連夜發布新聞稿，呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放人船。台媒報道，該船船長家屬已委託澎湖兩岸交流協會出面與大陸協商，同時澎湖漁民透露，近期兩岸關係緊張，大陸海警帶走澎湖漁船，相信是對賴清德政府的一種報復。



澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。（民眾提供聯合國報圖片）

台媒《聯合報》報道，澎湖區漁會總幹事蔡月嬌表示，2日晚間接獲以前在澎湖服務、現在調往金門海巡的人員來電通知，指稱有一艘澎湖籍漁船「大進滿88號」，在金門東北角海域捕撈小管時，被大陸海警船強行登檢，並被控制押回中國大陸。

據了解，「大進滿88號」是船公司讓船長管理，夏天捕小管、冬天補土魠魚，船上的洪姓船長是澎湖西嶼人，另有5名外籍移工。

台灣海巡署6月曾在金門限制水域發現大陸海警，全程監控並驅離。（台灣海巡署圖片）

蔡月嬌表示，澎湖的老船長告訴她，「大進滿88號」被大陸海警扣回中國大陸，後續就像台灣海巡逮捕他國違法漁民的做法，會把台灣漁民留置調查並罰款。

蔡月嬌指出，目前兩岸關係緊張，澎湖多漁民認為這次大陸海警船抓走「大進滿88號」，是對賴清德的一種報復；同時證實，洪姓船長的家屬已委託澎湖兩岸交流協會理事長林炳坤出面與中國大陸協商。

據大陸海警局通報，福建海警5月3日於台灣金門附近海域依法開展常態執法巡查，為繼4月29日以來再有行動，也是一周內第2次。執法現場畫面翌日曝光。（影片截圖）

澎湖區漁會3日一早對外表示，台灣漁民在「傳統漁場」捕小管卻被中國大陸海警船把船壓走，兩岸的政治緊張關係犧牲了漁民的生計與生命安全，希望政府拿出對策，並在還未與對岸溝通協調前能由海巡在該區域進行「護漁行動」。

澎湖區漁會強調，漁會也會配合澎湖縣政府、西嶼鄉公所及立委以最快的速度與對岸進行協商，儘早將人船安全帶回澎湖。漁會另也呼籲漁民在捕撈作業時，要隨時注意人身安全。