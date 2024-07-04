在台港人關心移民審查標準會否生變　陸委會：政府政策有延續性

台灣是近年港人移民的熱門選擇之一，賴清德政府上任後，不少在台港人關心港人移民的政策及審查標準會否改變。周三（3日），陸委會出席關懷新住民座談時強調，政府政策有延續性，台港經濟文化合作策進會（策進會）也成立交流辦公室提供居留、定居諮詢輔導。



在與移居桃園市的香港新住民座談交流期間，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，政府非常重視移居來台的港澳居民生活適應情形，持續舉辦座談等多元活動，提供諮詢及輔導服務。與會港人則分享，喜愛台灣的人情味、包容心及舒適的生活環境，並對政府的關心及協助表達感謝，盼日後能多參與新住民的相關活動，交流生活經驗及相互扶持，努力經營台灣新家園。

依親來台一年半、從事設計工作的港人李先生表示，自己非常喜歡台灣的人情味及居住環境，為融入台灣社會，他成立在台港人群組及舉辦聚會交流，並參與新住民團體活動，結識來自各國的新住民朋友，也讓生活更豐富多元。

而自幼就來台的港人潘先生婚後育有2女，但小女兒咪咪不幸罹患罕病腦癌逝世，為走出傷痛及紀念已故小女兒，他和妻子一起經營港式餐飲，除以兩個女兒的名字為餐廳命名，並陳列小女兒生前畫作及潘先生的收藏，裝潢充滿香港懷舊及復古風情。潘並將餐廳收入捐獻給慈善團體，盼能幫助更多人。

兩人均提提有港人朋友關心新政府對港人移民的政策及審查標準會否改變，魏淑娟對此表示，政府的政策有延續性，歡迎並珍視每一位有心來台發展的新住民朋友。策進會為此特別成立台港服務交流辦公室，設有諮詢專線，提供港澳朋友居留、定居的諮詢輔導服務。