賴清德「兩國互不隸屬」論掀波　台陸委會：兩岸關係就是兩岸關係

賴清德在5月20日就職演說言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發「兩國互不隸屬」解讀，遭陸方抨擊為「新兩國論」。台灣兩岸事務主管機關陸委會強調，「兩岸關係就是兩岸關係」，重申台灣政府處理兩岸事務立場不會改變。



儘管距離賴清德就職已然月餘，但就職演說中「兩國互不隸屬」說法依舊餘波盪漾。針對各界質疑，賴清德說法暗渡兩岸「兩國論」立場，台灣陸委會主委邱垂正4日主持例行記者會時強調，賴清德就職演說提及將依據「中華民國憲政體制」處理兩岸關係，其意涵即包括《中華民國憲法》暨增修條文，和《兩岸人民關係條例》。

針對各界解讀賴清德就職演說涉及「兩國論」基調，台陸委會主委邱垂正重申，台官方處理兩岸事務立場沒有改變，「兩岸關係就是兩岸關係」。（陳鄭為／攝）

邱垂正強調，「兩岸關係就是兩岸關係」，陸委會未來仍將依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，立場不會改變。

針對記者會現場媒體提問「兩岸是兩國關係嗎」？邱垂正答稱，「中華民國是主權國家，查看憲法條文，從來沒有與任何國家隸屬，『兩岸互不隸屬』既是客觀事實，也是台海現狀」。

5月20日，賴清德發表就職演說，期間言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭北京抨擊並定調為「新兩國論」。（台灣總統府提供）

「除非北京願意放棄敵對意識形態與政治框架等前提，否則兩岸短期內無法解決高政治性議題」，邱垂正主張，兩岸溝通協商機制已非常完整，「兩岸要不要溝通是一念之間」，希望北京能夠承認中華民國客觀存在事實，正視台灣主流民意，並與台灣民選政府展開溝通對話。

兩岸立場向來被視為鴿派的邱垂正認為，近年來北京加重對台威嚇力道是造成兩岸不安的根源，會加深彼此隔閡與差距，無助兩岸關係良性互動發展；呼籲陸方停止對台恫嚇，共同承擔兩岸和平責任，以回應雙方人民與國際社會的期待。邱垂正並代表陸委會立場表示，期望兩岸民間交流能促成雙邊善意堆疊，化解分歧，成為兩岸良性互動的動力與基礎。