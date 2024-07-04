澎湖漁船越界捕撈遭扣留　台官方：按程序協助歸來　籲各界勿臆測

台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間於金門海域遭大陸海警登船並扣押回福建圍頭港，再度掀起兩岸風波。台陸委會主委邱垂正表示，過去也曾有台灣漁船越界捕魚遭陸方查扣，強調台灣政府會努力透過各種管道，協助人船歸來，呼籲各方不要做不必要且預言式的推理，這對該案沒有幫助。



台灣陸委會4日舉行例行者會，並由陸委會主委邱垂正親自主持。針對各界高度關注澎湖籍漁船「大進滿88號」因在大陸休漁期間，越界捕撈遭大陸海警扣押一事，邱垂正表示，官方在第一時間獲報後，即委請海基會協洽海協會，期望對岸主管機關能儘速公布事件狀況，並按程序釋放台灣人船，同時確保平安。

針對台灣漁船遭大陸扣押事件，台陸委會主委邱垂正親自主持記者會向外界說明。（陳鄭為/攝）

邱垂正表示，陸方有關部門隨後也很快公布該船違反休漁期禁補規定，同時判斷有漁具網孔過小的問題。邱垂正強調，台灣官方包含海巡署、漁業署都曾呼籲台灣漁民應避免進入陸方在休漁期期間公布的範圍作業，避免進入陸方高風險的水域進行捕撈。

「陸方每年都有休漁期，今年是5月1日至9月16日，台灣向來都會發布公告，向轄屬漁民進行宣導，應避免進入陸方水域捕魚，這除了維護海洋生態外，不要過度捕撈的措施也有其正當性」，邱垂正說道。

澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。（民眾提供聯合國報圖片）

對於此案後續發展，有台媒指出，過往台灣漁船越界捕撈，大多現場遭到陸方驅離，甚者進行查扣，待繳交罰金後二日即獲得釋放，今次「大進滿88號」遭扣押事件相對「不尋常」。邱垂正對此表示，過去確實經常有台灣漁船越界捕撈情事，遭陸方查扣也時而發生，「過去都有（官方）作業會進行」，強調台灣政府會努力透過各種管道，協助人船歸來，除了呼籲陸方能秉持人道精神，提供船員必要的藥物與醫治需求外，邱垂正也特別提及，陸方現有新的規定，希望各界不要做過多不必要或預言式的推理與臆測，否則將對本案沒有幫助。