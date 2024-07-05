台陸軍營區曝使用華為路由器　軍備局證實將懲罰廠商

台灣民眾黨立委黃國昌周四（7日）質疑軍方使用華為路由器。晚間，軍備局證實查獲陸軍紅柴林營區使用2台華為品牌路由器及1台台灣研華、大陸廠生產的資料讀取器，後續將針對違規廠商態樣進行懲罰。



黃國昌日前曾揭露台軍光電標案使用大陸製逆變器，周四進一步指出標案中的路由器是華為生產、工業電腦也是大陸製，恐影響資安，要求政府立即解約、求償，並且徹查究責。

軍備局晚間回應指，黃國昌6月25日至陸軍紅柴林營區，查獲永梁公司承攬太陽光電設置案使用大陸製變流器44個（德國SMA品牌、大陸製），另於26日院會質詢時，要求全面清查永梁及聯合再生公司承攬案件。

經查，聯合再生及永梁公司共計承攬4案，其中查獲違約陸製變流器，計有陸軍紅柴林營區44個（德國SMA品牌、大陸製）、海軍平海營區62個（台灣中達電品牌、大陸製）及三總松山分院22個（台灣台達電品牌、大陸製），共128台。7月1日，黃國昌再要求陸軍查察紅柴林營區，計查獲陸製路由器2台（大陸華為品牌）及資料讀取器1台（台灣研華品牌、大陸廠生產）。而國防大學率真營區則無使用陸製產品。

黃國昌爆料指軍方使用華為路由器。（聯合報）

軍備局表示，有關太陽光電廠商違約使用陸製品，已於6月27日、7月1日邀集各單位召開研討會，廠商違約使用陸製品要求立即拆除並停止運轉；另針對違約懲罰作法，已請法律司、採購室、通次室及部聘律師提供意見，刻正區分違反使用陸製品及違反資安規定等態樣，區分限期改善及終止契約的處罰，後續將簽核定辦理。

另一方面，國民黨立委陳雪生、陳玉珍提案《離島建設條例》修正案，主張引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設，引發綠營反彈。

國民黨立委徐巧芯周五（5日）表示，據她掌握，很多將軍座車裝置的行車記錄器都是大陸製的，所以如果真的要抓第五縱隊，說什麼「抗中保台」，要說什麼東西都不能用大陸製，也不能請大陸人來離島協助建設，那要不要從台軍整肅起，查查看台軍的行車記錄器是不是大陸製的？

徐續指，不只是黃國昌的爆料，有更多台軍的基礎用品也是「made in china」，而有關那些行車紀錄器，她不確定是不是貼牌，但確定是大陸製，雖然沒有掌握相關數量是多少，但確定是用在台方座車。