台豪宅衣櫃藏屍｜死者有多處刀傷及熱熔膠燙痕跡　疑遭｢慢慢玩死｣

高雄市鼓山區一處豪宅6日驚傳衣櫃藏屍案，38歲許姓男死者近日遭同居22歲陳姓男子以皮帶抽打，並使用鈍器打死。陳男犯案後聯絡胞姊與一名友人幫忙，先將許男屍體清洗，再將屍體折起、裝袋放入衣櫃。



台媒《ETtoday新聞雲》報道指，檢方發現死者身上有多處刀傷及有熱熔膠燙的痕跡，不過這些都不是致命傷，不排除主要疑犯陳男將凌虐死者當成一種遊戲「慢慢玩死他」，兇殘程度連檢警都覺得難以相信。



38歲許姓男死者遭同居22歲陳姓男子以皮帶抽打，並使用鈍器打死。圖為涉案皮帶。（TVBS新聞網）

《ETtoday新聞雲》報道指，檢方對許姓死者進行相驗之後，發現他的手腳背部有多處割傷，右手指斷裂，割傷的深度大約1到2厘米左右，幾乎是一點、一點的慢慢割。

另外更令人驚訝的事，死者的頭部還有刀傷，關節也有刀傷、瘀青，而右小指斷裂之外，還有多處有熱熔膠燙的痕跡，下巴也有一刀，不過這些都不是致命傷，讓人不寒而慄，不排除陳男將凌虐死者當成一種遊戲「慢慢玩死他」。

高雄市鼓山區一處豪宅6日驚傳衣櫃藏屍案。（聯合報）

據早前台媒報道，38歲許姓男死者與22歲陳姓男子都有詐騙、洗錢、毒品等前科，曾聯手參與詐騙案，陳男負責指派任務，許男則是聽命收錢。過程中因許男私吞30萬新台幣的佣金，導致陳男不滿之下，竟以皮帶抽打凌虐許男，並以上方的金屬扣作為鈍器，疑似還使用了大型鐵製打火機，重擊許男頭部，導致許男身亡。

屍體無法塞入行李箱

犯案後，陳男聯絡胞姊與呂姓男友人協助藏屍，3人先將許男屍體帶到廁所清洗，並將屍體以坐姿體前彎的姿勢對折，塞入袋子包起再放進衣櫃。因裝屍的袋子太小，還導致屍體有部份暴露在外。

報道指，原本3人計劃將屍體塞入行李箱方面運走棄屍，但許男身軀高瘦，即便凹折四肢，仍無法塞入行李箱，最終選擇藏屍衣櫃，

事隔兩日，陳母6日返家後看見陳男精神狀態異常、神情緊張，並不斷表示「要把衣櫃丟掉」，陳母發覺有異詢問之下，兒子竟回答「家裏有人死掉」。陳母將衣櫃打開，當場飄出濃厚屍臭味，並發現裏面有一個疑似裝了人體的黑袋子。陳母其後大義滅親前往派出所報案。

22歲陳姓男子（右二）被捕。（TVBS新聞網）

漂白水清洗命案現場

警方到現場後，發現房間已出現屍臭，許男屍體並冒出屍斑，警方在屋內搜出3大罐漂白水，其中1罐已是空瓶，另有1袋小蘇打粉，研判漂白水和蘇打粉被用來清洗命案現場。

3人被捕後，陳男初步承認下手殺人，陳男胞姊、呂男則坦承協助滅證，因陳女男友在案發後有到場接回陳女，警方暫將男友列為共犯；全案朝殺人、毀損屍體等罪嫌偵辦。